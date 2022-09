MLB: La impresionante marca que tiene Oswaldo Cabrera con el guante | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Oswaldo Cabrera ha sido una garatía para los Yankees de Nueva York, en todas las posiciones que ha probado. En un inicio, el criollo tomó el rol en los jardines, algo a lo que estaba muy poco acostumbrado. Apenas disputó cinco juegos en los bosques, luego de su paso por las menores. Sin embargo, esto no ha evitado que se afianze con un gran patrullero.

Esto lo ha reflejado, la estadística del DRS (Defensive Runs Saved, por sus siglas en inglés). Este apartado mide la cantidad de carreras salvadas a la defensiva, que ha logrado un pelotero en la temporada. En sus primeros 28 juegos de las Grandes Ligas, acumula un diferencial de +9 carreras salvadas por su trabajo con el guante. Esto según lo reflejado por el portal Fangraphs.

Sobre todo con su labor en el jardín derecho, Oswaldo Cabrera se ha desempeñado sobre todo en el jardín derecho. En esta posición ha disputado 21 juegos y no ha cometido pifia alguna. En 171.1 innings de labor, solo ha cometido un error, mientras jugaba en la segunda base de los Yankees. Casi en todas las posiciones del terreno, el venezolano está mostrando que ha hecho el ajuste ideal para mantenerse como una pieza valiosa de cara a la postemporada.

