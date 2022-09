MLB: Jose Altuve suma el 27 de la temporada | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

José Altuve, mejor conocido como el «Pequeño Gigante» abrió el juego del martes por la noche con cuadrangular por todo el jardín izquierdo, posicionando a su equipo por delante en el marcador, en el Minute Maid Park en contra de Los Arizona Diamondbacks.

Jose Altuve with his 12th leadoff homer of the year! pic.twitter.com/D59GeANW37

— MLB (@MLB) September 28, 2022

El cuadrangular solitario fue ante el lanzador estadounidense Zach Davies, y fue conectado a una distancia y velocidad de salida de 109 MPH y 368 FT respectivamente.

Con esto, el primer bate de Houston está encontrando su mejor forma, con la postemporada a la vuelta de la esquina, y siendo el líder del equipo. Los números de Altuve están ahora mismo en 27 vuelacercas, 150 indiscutibles, 32 dobles y 56 carreras remolcadas.

