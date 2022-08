MLB: Jesús Luzardo demuestra que puede ser un pez gordo en el futuro de Miami

Entornointeligente.com /

Los Marlins de Miami adquirieron a Jesús Luzardo de los Atléticos de Oakland a cambio del jardinero Starling Marte el 28 de julio de 2021, justo dos días antes de la fecha límite para el intercambio. Fue un movimiento destinado a ayudar a Miami a reforzar su rotación inicial para el futuro.

En su segunda salida después de casi tres meses en la lista de lesionados, Luzardo realizó una de las mejores salidas de su joven carrera. El zurdo de 24 años sólo permitió un hit y una caminata con seis ponches en siete entradas sin anotación.

Con ganas de lanzar

Luzardo entró en la lista de lesionados el 15 de mayo con una distensión en el antebrazo izquierdo, y fue transferido a la lista de 60 días un mes después. Dos salidas en su regreso, Luzardo estaba feliz de estar de vuelta.

«Me estaba volviendo loco, especialmente [con] esa frustrante lesión», dijo Luzardo. «Así que sólo estar de vuelta con los chicos y estar en la casa club, estar cerca de todos, siento que [me] levanta el ánimo».

Salida de lujo

Luzardo lució tan fino como siempre, y sus siete entradas empataron el máximo de su carrera.

«Mezcló bien sus lanzamientos, nos mantuvo fuera del barril», dijo el mánager de los Cubs, David Ross. «Tuvo ese cambio funcionando bastante temprano. Incluso cuando se quedó atrás, fue capaz de ejecutar ese lanzamiento sobre el plato. Un tipo muy bueno, un material bastante desagradable. Sólo hay que inclinar la gorra».

El que fuera el mejor prospecto de los Atléticos y el número 12 en general en 2019, Luzardo tiene el potencial de ser una parte clave de la rotación de los Marlins en los próximos años. Después de terminar con un ERA de 6.61 en 25 salidas con Oakland y Miami el año pasado, ha dado un gran paso adelante en el ’22.

«Jesús tiene muy buen material», dijo el mánager Don Mattingly. «En un momento dado fue un prospecto muy apreciado, y luego tal vez se desvió de su camino por un minuto. El crédito es para [el entrenador de lanzadores Mel Stottlemyre] y el trabajo que Jesús ha hecho y lo que hizo durante el invierno.»

