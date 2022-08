MLB investigaría incidente con teléfono de Rodolfo Castro

Entornointeligente.com /

La noche del martes nos dejó una de las imágenes más insólitas de la temporada cuando el segunda base dominicano Rodolfo Castro se deslizaba hacia la antesala y su teléfono celular salía de su bolsillo y cayó en el terreno de juego.

En la parte alta del cuarto episodio, Castro negoció una base por bolas y avanzó la tercera base gracias a un indiscutible de su compañero de equipo y compatriota Oneil Cruz, y en ese preciso momento se dio la imagen viral de la jornada.

Castro no se dio cuenta de que había perdido su teléfono móvil, hasta que el umpire de tercera base Adam Hamari le señaló lo que había ocurrido.

«No creo que haya un pelotero profesional que saldría al terreno de juego con la intención de llevar su teléfono celular», expresó Castro. «Es horrible que me haya ocurrido a mí. Obviamente, no fue de manera intencional.»

El iPhone de Rodolfo Castro cayó al deslizarse en la tercera base. Norm Hall/Getty Images. De acuerdo a Ken Rosenthal de The Athletic, Major League Baseball estaría investigando el hecho, ya que podría existir una posible violación a la regla que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en el terreno de juego. De manera oficial no se ha ofrecido alguna información al respecto o si Castro recibiría una sanción.

«Realmente, sólo recuerdo que me vestí, me puse el pantalón y fui a comenzar algo. Nunca me pasó por la mente pensar que seguía teniendo el celular en mi bolsillo», unas declaraciones de Castro que recoge MLB.com. «Salí y nunca lo sentí en mi bolsillo».

Rodolfo Castro's phone fell out of his pocket in the middle of the game

(via @BALLYSPORTSAZ ) pic.twitter.com/I6JQZ4GnSf

El jugador de 23 años de edad fue recientemente subido desde Triple A Indianapolis para ser titular en el partido del martes que al final terminaron ganando los Diamondbacks 6 carreras por 4.

En la temporada 2022 ha visto acción en 22 partidos dejando línea ofensiva de .189/.268/.552 con un cuadrangular, 4 carreras remolcadas y un par de robos.

