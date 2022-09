MLB homenajeó a Pujols con el Jugador de la Semana

Entornointeligente.com /

El alcanzar los 700 cuadrangulares en tu carrera como profesional es un hecho que no muchos pueden lograr, y es por ello que MLB decidió este lunes nombrar a tres Jugadores de la Semana, en lugar de los habituales dos, con el dominicano Albert Pujols a la cabeza de la distinción junto al «Oso Polar» de los Mets, Pete Alonso, por parte de la Liga Nacional y Steven Kwan como el ganador en la Americana.

Más que el hecho de que haya bateado para .368 durante la última semana con siete hits, tres anotadas, cinco impulsadas y dos jonrones, la explicación para que el toletero de 42 años de edad de los Cardenales de San Luis aparezca como representante del viejo circuito es que el pasado viernes se sentó en la exclusiva mesa de Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth como los únicos capaces de llegar a los 700 estacazos.

Además de ello, Pujols también consiguió convertirse en el segundo personaje en toda la historia de las Grandes Ligas que batea más de 3000 hits junto a dicha cantidad de batazos fuertes, hito que le pertenecía solamente a Hank Aaron hasta ahora, por lo que su aparición en el premio no era de extrañarse.

Pujols: .368/.400/.684, 700th career homer

Alonso: .333./.407/.917, 4 HR, 13 RBI

Kwan: .438/.471/.750, 2 HR, 10 RBI

Your @chevrolet players of the week! 😤 pic.twitter.com/iu94D3PNDr

— MLB (@MLB) September 26, 2022

Quien lo acompaña con la bandera de la Nacional es el Oso Polar. Alonso estuvo completamente encendido en la semana que los Mets de New York certificaron su presencia en la postemporada, pues al dejar una línea productora de .333/.407/.917 con cuatro bambinazos y trece remolques fue de mucha ayuda para los de Queens.

Ofensiva que tendrá que mantener en la recta final de la ronda regular para que su equipo logre imponerse a los Bravos de Atlanta en la pelea mano a mano que tienen por el banderín de la División Este.

En cuanto a la acera de enfrente, los Guardianes de Cleveland están teniendo un excelente remate de temporada con su récord de 9-1 en los últimos diez cotejos que los llevó a consagrarse en la zona Central de la Americana y a sellar a su fuego su clasificación a los playoffs, gracias al aporte ofensivo del novato estadounidense Steven Kwan.

El jardinero está teniendo un 2022 más que aceptable para ser su primer año en las mayores. Batea para .298 con 158 H, 6 HR y 49 CI en términos generales, pero sus últimas actuaciones fueron las que terminaron siendo reconocidas con esta distinción, la primera de su carrera, que ganó con dos cuadrangulares, diez rayitas llevadas al plato y un promedio de .438 en los siete compromisos pasados que disputó con su novena.

