MLB: ¡Histórico! Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas sucede esto | Béisbol 123

El partido del lunes entre los Cubs y los Brewers en Milwaukee, dejó algo que nunca había sucedido en los 147 años de las Grandes Ligas.

En el partido se conectaron tres jonrones únicos:

Nelson Velázquez: Primer jonrón de su carrera

Seiya Suzuki: jonrón dentro del campo

Victor Caratini: jonrón de Walk-off

Según Stats by STATS, es el primer partido en la historia de la MLB que presenta cada uno de esos tipos de jonrones.

Today’s @Cubs ※ @Brewers game is the first game in MLB history to feature one player hitting his first career homer (Nelson Velázquez), another player hitting an inside-the-park homer (Seiya Suzuki) and another player hitting a walkoff homer (Victor Caratini).

Velázquez dio a los Cubs una ventaja de 1-0 en la tercera entrada con un batazo de 418 pies al jardín izquierdo.

Más tarde, después de que los Brewers empataran las cosas a 1, Suzuki bateó un cuadrangular solitario dentro del campo en la novena que recorrió 399 pies. Apenas pasó por encima del muro del jardín central izquierdo y se alejó fortuitamente del jardinero central de Milwaukee, Jonathan Davis.

Go-ahead inside-the-park home run for Seiya Suzuki! pic.twitter.com/hLqj5Idd4i

Desafortunadamente para los Cubs, el receptor Caratini sí superó la pared del centro, con una conexión de 411 pies para el walk-off de tres carreras, que le daba la victoria a los Brewers 5-2.

