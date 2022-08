MLB: Gran jugada defensiva de Ronald Acuña Jr. (+ VIDEO) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Humberto Gutiérrez

Ronald Acuña Jr., sorpendió al público del LoanDepot Park con una espectacular jugada defensiva, que marcó el primer out del octavo capítulo ante los Marlins de Miami. Bravos, superó a los representantes de la Ciudad de Miami cinco carreras por dos.

Los ganadores de la Serie Mundial de la temporada 2021, comenzarón el pasado viernes 12 de agosto una sucesión de cuatro juegos contra los peces. El día de ayer los dirigidos por Don Mattingly, mánager de Marlins, cayeron por cuatro tantos a tres. Hoy se medieron nuevamente en el primer juego de la doble tanda.

LEE TAMBIÉN: MLB: William Conteras deslumbró con un out de locura (+VIDEO)

En la parte baja del octavo capítulo la organización de Georgia dominaba cinco a dos. Marlins, buscaba remontar el juego para quedarse con al menos un juego de la serie.

En la lomita, el cubano Reicel Iglesias buscaba devolver al dugout a Joey Wendle. En cuenta de una bola y dos strikes el lanzador mandó un recta, la cual Wendle empalmó devuelta como imparable al jardín protegido por el estelar venezolano Acuña Jr.

«La Bestia» cumplió su función de jardinero a la perfección y se destacó con una magistral corte luego que la bola picara contra el césped. El toletero de La Sabana, se dió la media vuelta y mandó un latigazo directo a la segunda base para concretar el out.

Just sit back and watch this throw from @ronaldacunajr24 😱 #ForTheA pic.twitter.com/I20QspmHFT

— Atlanta Braves (@Braves) August 13, 2022

LEE TAMBIÉN: MLB: Jesús Aguilar despierta el bate y le manda regalo a la grada (+VIDEO)

Fue la asistencia más rápida para los Bravos (99.1 millas por hora) desde 2015 cuando Statast comenzó a a medir esas acciones. Un lance similar de Acuña en 2019 fue a la misma velocidad.

Bravos y Marlins celebraban una doble tanda contra Marlins a las 7:10 pm. Hasta ahora la serie se encuetra 2-0, a favor de los liderados por el mánager Brian Snitker.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com