MLB: Gleyber Torres impulsa a los Yankees a la serie de postemporada

Gleyber Torres ha estado impulsado a los Yankees en la carrera por el título de la División Este de la Liga Americana. Lleva 23 carreras impulsadas en 22 partidos en septiembre. Hasta el miércoles por la noche, tenía una línea de .333/.404/.598. No es de extrañar que el gerente general Brian Cashman no escuche ninguna propuesta de cambio por el venezolano.

Esto es lo más cercano que su forma ha estado de la temporada 2018-2019, desde la caída en 2020. Los Yankees tenían una ofensiva superior en la liga cuando Torres estaba en la cima de su juego, y no era una coincidencia. Él alargó esta alineación de una manera que casi ningún miembro del reparto de apoyo en la liga podría.

Gleyber smacks one up the middle to give the Yanks a 2-1 lead! pic.twitter.com/Pns267Sysn

Lo que los Yankees han visto este mes y particularmente el martes por la noche con su agresividad y sincronización, es lo que necesitan de Torres en la postemporada. Eso será lo que ponga a los Yankees por encima de los rivales, que probablemente se centrará en averiguar cómo sacar a Judge. Pero cuando esta alineación batea por todo el terreno, esta alineación es diferente.

Gleyber Torres does it again! It's another RBI single and the Yankees lead is up to 3-1!

Watch and Stream #YANKSonYES LIVE: https://t.co/aRu5PF6iD2 pic.twitter.com/hrGmaIWRio

Aparte del muy olvidable mes de agosto de Torres, su regreso a ser un bateador competitivo ha añadido otra capa que hace que sea increíblemente difícil para los lanzadores contrarios trabajar alrededor.

Torres ya es un activo de postemporada. Está bateando .325 con un OPS de .988 en 22 juegos de playoffs de su carrera desde 2018.

