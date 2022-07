MLB: Gleyber Torres encamina su mejor mes en la temporada (+Video)

Entornointeligente.com /

El toletero de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres, no ha perdido la brújula en la ofensiva de los Mulos durante el mes de julio.

El camarero venezolano ha sido de vital importancia para los Bombarderos del Bronx en las ocho victorias que acumulan durante el presente mes siete y ya con la segunda mitad de la contienda en marcha.

Torres despachó su decimoquinto cuadrangular de la temporada, pero no pudo evitar la derrota ante los Astros de Houston (7-5) el pasado jueves en el segundo juego de la doble cartelera.

El oriundo de Caracas aprovechó un lanzamiento con movimiento que se quedó en la parte alta de la zona de strike para mandarla a volar y a realizar un recorrido de 375 pies.

This one's gone! Gleyber Torres with the two-run blast! pic.twitter.com/pKFmzxKcPR

— YES Network (@YESNetwork) July 21, 2022

Mucho mérito para el venezolano que a pesar que fue un lanzamiento alto, se abrió y se iba alejando del centro de poder del criollo. Gleyber la fue a buscar y conectó su bambinazo número 15 de la campaña.

Los Yankees han disfrutado de una buena producción ofensiva de Torres y el mejor mes para él en lo que va de temporada.

«GT» ha conectado 21 imparables en el mes de julio, 11 carreras remolcadas y 2 cuadrangulares en 62 visitas al plato, ha recibido 6 boletos y se ha ponchado en 13 ocasiones. Acumula un impecable promedio de .339 en este mes de Las Mayores.

Además, desde el pasado 5 de julio cuando se enfrentaron a los Piratas de Pittsburgh, el caraqueño inició una seguidilla de nueve compromisos de manera consecutiva conectando de imparable. La menciona racha se cortó el pasado domingo frente a los Medias Rojas de Boston.

GLEYBER TORRES TIES THIS GAME UP AT 4-4! pic.twitter.com/lBLMhG7gDZ

— Yankees Videos (@snyyankees) July 15, 2022

