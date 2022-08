MLB: Fernando Tatis Jr. suspende operación por una nueva enfermedad

Entornointeligente.com /

La estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., ha tenido un año bastante complicado, y no en el buen sentido.

No jugó ningún partido de la MLB debido a una lesión, y justo cuando estaba a punto de debutar en la temporada, fue suspendido por uso de sustancias prohibidas. Ahora, justo cuando estaba a punto de someterse a una operación de hombro mientras cumplía su suspensión de 80 partidos, se ha pospuesto debido a una enfermedad no relacionada con los medicamentos.

Tatis, según fuentes, está lidiando con problemas en la garganta y fiebre. Aunque el equipo descartó un posible contagio por COVID-19, no está claro cuándo se reprogramará la operación. La cirugía era para reparar el labrum en su hombro izquierdo, que según se informa, rechazó tener la temporada baja pasada. Las cosas parecen ir cuesta abajo para el joven jugador.

The Padres say Fernando Tatis Jr.’s shoulder surgery was postponed due to a non-COVID-related illness (strep throat/fever). An update will be provided when the surgery is rescheduled.

— Dennis Lin (@dennistlin) August 30, 2022

La carrera de Tatis no se ha visto igual desde su suspensión por dopaje. Ha estado bajo escrutinio y muchos miembros de la franquicia y funcionarios cercanos a él han hablado públicamente de sentirse decepcionados.

El manager Bob Melvin y varios compañeros de equipo expresaron su amor y apoyo a Tatis, pero dejaron claro que recuperar su confianza será un proceso.

Adidas has ended its partnership with Fernando Tatis Jr.

From a spokesperson for the company: «We believe that sport should be fair. We have a clear policy on doping and can confirm that our partnership with Fernando Tatis Jr. will not continue.»

— Alden González (@Alden_Gonzalez) August 26, 2022

Tatis también ha sido despedido recientemente por Adidas en respuesta a la noticia. Si puede recuperarse y aprender de sus errores, podría continuar una carrera exitosa en el futuro.

