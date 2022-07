MLB: Estos son los participantes del Home Run Derby 2022

Entornointeligente.com /

Uno de los eventos más esperados por toda la afición de la MLB está a la vuelta de la esquina con el festival de cuadrangulares que se celebrará en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California el próximo 18 de julio. El evento contará, como cada año, con ocho peloteros de diferentes equipos y los participantes del Home Run Derby 2022 en las Grandes Ligas son estos:

Pete Alonso, New York Mets El primero en confirmar su participación fue el vigente bicampeón de la competencia, el primera base de los Mets, Pete Alonso . El ‘Oso Polar’ se coronó en la edición de 2019 y 2021, luego de una temporada recortada en la que no hubo celebración del All-Star Game por las razones ya conocidas a nivel mundial.

El cañonero de 27 años comenzó su leyenda durante 2019 en Cleveland, donde conectó 57 jonrones en tres rondas para ganar su primer título. Derribando a sus compañeros superestrellas Ronald Acuña y Vladimir Guerrero Jr . en el proceso, Alonso superó el total caricaturesco de Guerrero de 69 jonrones en las dos primeras rondas para derrotarlo en la final.

Ronald Acuña Jr, Braves El venezolano de La Sabana regresa al festival de cuadrangulares por revancha frente al vigente campeón Pete Alonso. El jardinero derecho de los Braves fue eliminado por el eventual ganador, el primera base de los Mets, durante las semifinales de la edición de 2019.

Cuando Acuña compitió en el Derby de 2019, mostró su habilidad para batear con poder en todos los campos. Sumó 25 jonrones para eliminar a Josh Bell en la primera ronda y luego fue derrotado, 20-19, por Alonso en la segunda ronda.

Albert Pujols, Cardinals En su temporada de retiro y con la frente completamente en alto, el veterano dominicano Albert Pujols competirá en su quinta y última edición del Home Run Derby en las Grandes Ligas en el mismo estadio en el que fue local durante la temporada de 2021 cuando firmó con los Dodgers. Tras una campaña y siendo el adiós de su carrera como pelotero profesional, Pujols llegó a un acuerdo para esta campaña con St. Louis Cardinals, el equipo con el que se convirtió en leyenda.

The rumors are true. I’m back for one more Home Run Derby. See you in Hollywood! pic.twitter.com/H97IEIXAJ5

— Albert Pujols (@PujolsFive) July 12, 2022

Pujols, quien ocupa el quinto lugar en la historia de la MLB con 684 jonrones, llegará al evento con la mayor cantidad de jonrones de por vida con los que se haya competido jamás, superando los 681 que tenía Barry Bonds en 2004, cuando compitió por última vez en el Derby.

Juan Soto, Nationals Por segundo año consecutivo, el dominicano Juan Soto participará en el festival de cuadrangulares luego de haber montado un increíble espectáculo durante el 2021 cuando protagonizó y ganó un duelo épico frente a la superestrella japonesa, Shohei Ohtani, aún cuando llegó como el octavo sembrado en la competencia.

El toletero de los Nacionales seguramente volverá a mostrar su prodigioso poder, aunque está por verse si podrá superar el récord de 520 pies que impuso al año pasado en Colorado.

Kyle Schwarber, Phillies El vigente líder de de la Liga Nacional con 28 jonrones al momento de su anuncio como participante se presentará en el escenario de los Dodgers para concursar en el segundo Home Run Derby de su carrera buscando de nueva cuenta el título.

Después de superar por muy poco a Alex Bregman en la primera ronda del Derby de 2018 (el swing final de Bregman estuvo a centímetros de ser un jonrón), Schwarber derrotó a Rhys Hoskins (ahora compañero de equipo en Phillies), 21-20, en el semifinales antes de caer en la final frente a Harper.

JULIO RODRÍGUEZ, MARINERS El novato del mes de junio de este año mostró que estaba listo para este evento desde que pegó su primer jonrón del año, que fue un bombazo de 450 pies frente a Sandy Alcántara. Julio es el primer novato en tomar parte de este evento desde que Vladimir Guerrero Jr y Pete Alonso lo hicieran en la edición en 2019. Aaron Judge y Alonso son los únicos novatos que han ganado este Derby.

JOSÉ RAMÍREZ, CLEVELAND El dominicano, en su décima temporada en las Grandes Ligas, aceptó la invitación de participar en el Home Run Derby , después de haber rechazado invitaciones las campañas anteriores. El cañonero de los Cleveland Guardians pegó 36 vuelacercas la campaña anterior mientras que ahora suma 17. En este momento es líder de la Liga Americana con 68 carreras producidas.

COREY SEAGER, RANGERS El infielder estará en el HR Derby por segunda ocasión en su carrera, luego de apareció en la Edición 2016, en su año de novato. Su participación tiene además el toque extra de que volverá al estadio donde jugó por siete campañas, el Dodger Stadium .

Por: Lcdo. Jaime Ortega/Imagen: Cortesía

