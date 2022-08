MLB: Este es el bache ofensivo que atraviesa Miguel Cabrera en Grandes Ligas

Entornointeligente.com /

El tigre mayor, Miguel Cabrera, no ha tenido los mejores juegos en los últimos días de Grandes Ligas, ahora está atravesando un bache ofensivo.

Miggy vive lo que es una temporada para enmarcar, números y cifras rellenas de historia pura en el mejor beisbol del mundo, teniendo en consideración todas las marcas alcanzadas por el venezolano.

Sin embargo, todos los peloteros en algún momento, pasan por momentos «malos» o simplemente por situaciones donde los batazos no salen como se esperan.

Cabrera se fue de 4-0 en el último compromiso disputado el pasado 02 de agosto, con ese acumula 5 juegos de manera consecutiva sin empalmar imparables.

Quizás esa sea una de las razones por la cual Miguel Cabrera ha sido sentado este miércoles, tanto por descanso, como por su «amargo» momento con el madero.

El veterano de los Tigres, ha alcanzado 87 hits, 4 cuadrangulares y 36 remolcadas en 321 turnos al bate, promediando .271 de AVG.

