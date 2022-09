MLB: Esta fue la reacción del manager de los Dodgers con el HR de Albert Pujols (+video) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

En el encuentro de ayer entre los Dodgers de los Ángeles y los Cardenales de San Luis Albert Pujols despachó su cuadrangular número 700 de por vida en las Grandes Ligas.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, le comentó a su lanzadores al comienzo del juego que le lanzaran con cuidado al dominicano.

Dave Roberts got hype for a second then quickly remembered Pujols isn’t on his team anymore pic.twitter.com/Sa89iCfQEE

— Gabe (@PlayoffTanaka_) September 24, 2022

Al momento de la parte baja del cuarto episodio Pujols impactó un slider que se quedó en la parte baja de la zona de strike para despachar todo su poder por el jardín izquierdo del Dodger Stadium.

Dave Roberts salió del dugout para ver si era cuadrangular y al momento que la bola cruzó la barda del LF se vió la molestia del dirigente y gritó palabras fuertes a su lanzador.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com