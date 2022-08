MLB: Encuentros pautados para este sábado, 13 de agosto

Entornointeligente.com /

La emoción de las Grandes Ligas del Beisbol (MLB) continúa para deleite de todos los fanáticos de la disciplina, razón por la cual te traemos los encuentros a disputarse este sábado, 13 de agosto.

Liga Nacional:

Marlins de Miami vs Bravos de Atlanta ※ Juego 1 (1:10 pm ※ Marlins Park) ※ Transmisión por Televen, Tu Canal . Rojos de Cincinnati vs Cachorros de Chicago (6:40 pm ※ Great American Ball Park). Padres de San Diego vs Nacionales de Washington (7:05 pm ※ Nationals Park). Mets de Nueva York vs Phillies de Filadelfia (7:10 pm ※ Citi Field). Marlins de Miami vs Bravos de Atlanta ※ Juego 2 (7:10 pm ※ Marlins Park). Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Milwaukee (7:15 pm ※ Busch Stadium). Rockies de Colorado vs Cascabeles de Arizona (8:10 pm ※ Coors Field). Gigantes de San Francisco vs Piratas de Pittsburgh (10:15 pm ※ Oracle Park).

Liga Americana:

Azulejos de Toronto vs Guardianes de Cleveland (3:05 pm ※ Rogers Centre). Rays de Tampa Bay vs Orioles de Baltimore (4-10 pm ※ Tropicana Field). Medias Blancas de Chicago vs Tigres de Detroit (7:10 pm ※ U.S. Cellular Field). Astros de Houston vs Atléticos de Oakland (7:10 pm ※ Minute Maid Park). Rangers de Texas vs Marineros de Seattle (7:15 pm ※ Campo de Globe Life). Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York (7:15 pm ※ Fenway Park). Angelinos de Los Ángeles vs Mellizos de Minnesota (9:38 pm ※ Angel Stadium of Anaheim). Ambas Ligas

Reales de Kansas City vs Dodgers de Los Ángeles (7:10 pm ※ Kauffman Stadium). Recuerda que nuestra transmisión iniciará a las 12:30 pm , con la narración de Guillermo Arcay y los comentarios de Rafael Álvarez .

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por TELEVEN 🔴 (@televentv)

#VivimosElDeporte

LINK ORIGINAL: Televen

Entornointeligente.com