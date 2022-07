MLB: El curioso caso de los jonrones de Anthony Santander | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Frederlin Castro │ @ fr3djcd

Anthony Santander afianza su buen camino rumbo a la marca de los 30 jonrones, luego de sonar el jonrón 17 de la temporada el martes por la noche frente a los Tampa Bay Rays.

Ahora, el jardinero de los Baltimore Orioles, está a seis de igualar la proyección (23) de 2022, pero lo que más llama la atención del poder que está teniendo en la temporada, es la forma en la que ha conectado los cuadrangulares.

Santander ha conectado 11 cuadrangulares ante lanzadores derechos bateando a la zurda para un promedio de .243, siendo la parte alta del cuadro la de mayor contacto ante los lanzadores.

Mientras que frente a zurdos bateando a la derecha, el criollo ha despachado seis vuelacercas para un average de .288, con una orientación en el contacto de sus batazos, hacia la zona de adentro yabajo.

Otra de las curiosidades en los jonrones del jardinero es la cantidad que tiene cada vez que su equipo cae derrotado.. De los 17 para la calle, 10 han sido como visitante en 43 encuentros y los otros siete en los 46 encuentros como local hasta el martes 27 de julio.

Los 17 cuadrangulares han sido como titular. Ocho han sido jardinero derecho siete como jardinero izquierdo. Los otros dos los ha producido como bateador emergente.

El margariteño ha machado la recta de los rivales a la que ha botado en cinco ocasiones . Mientras que el cambio (3), la slider (3) y el cutter (3), lo ha despachado un total de nueve veces. Los otros jonrones han venido por la vía del Sinker (2) y el Split (1).

Sin embargo, la curva ha sido el único lanzamiento que no ha podido sacar del parque esta campaña en los 89 juegos de acción y 330 turnos al bate consumidos hasta el miércoles. Así que lanzadores, ya saben cual es el pitcheo que domina al venezolano.

