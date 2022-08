MLB: Eduardo Escobar tendrá un nuevo rol en su regreso al lineup de los Mets

Entornointeligente.com /

Eduardo Escobar sigue en camino de regresar a la alineación de los Mets este fin de semana, dijo el manager Buck Showalter.

El venezolano de 33 años jugó siete entradas para High-A Brooklyn el jueves por la noche, yendo de 4-2 con una remolcada en una victoria 8-5 sobre los Jersey Shore Blue Claws.

Además de batear en segunda posición, Escobar jugó en el shortstop, lo cual es parte de una iniciativa mayor para ver si el habitual tercera base de los Mets puede ser un infielder utility a su regreso.

«Sólo estamos tratando de asegurarnos de que tenemos cobertura en diferentes posiciones», dijo Showalter antes del juego. «Obviamente, volverá y jugará algo de tercera base para nosotros. Pero también queremos tomar esto como una oportunidad para que él juegue algunas otras posiciones, lo que ayudará a nuestra gestión de la lista a medida que avanzamos. Tiene algo de experiencia en ello».

Los Mets colocaron a Escobar en la lista de lesionados de 10 días el 16 de agosto, con una distensión del oblicuo izquierdo. Un examen de resonancia magnética salió limpio, pero Escobar había dicho que sentía la molestia principalmente cuando estaba haciendo el swing.

La breve pérdida de Escobar abrió un lugar en la lista para el novato tercera base Brett Baty. Desde que bateó un cuadrangular en su primer partido en la MLB, Baty se ha ido de 30-4 con ocho ponches y sin extrabases.

