MLB: Eduardo Escobar inscribe su nombre en la historia de los Mets tras juego de cinco remolcadas (+Tweet) | Béisbol 123

Los Mets de Nueva York vencieron 5-4 a los Marlins de Miami el miércoles por la noche, gracias a un inspirado Eduardo Escobar, que remolcó todas las carreras de su equipo. El criollo tras esa brillante jornada, se ganó un lugar en la historia de la organización.

«El De La Pica» está dejando claro que los Mets no se equivocaron en firmarlo desde la agencia libre de la MLB para esta temporada 2022 y en plena lucha por el banderín de la División Este de la Liga Nacional, se hizo sentir con su bate en una noche donde conectó tres hits en cinco turnos, entre ellos su jonrón 20 del año y el hit de oro para dejar en el terreno.

Luego de esta noche, el venezolano se convirtió en el primer pelotero de los Mets con cinco carreras impulsadas en un juego, incluido un walk-off, desde Bobby Bonilla en 1993.

Eduardo Escobar drove in all 5 of the Mets’ runs tonight and walked off the Marlins in the 10th inning.

He’s the first Mets player with 5 RBI in a game, including a walk-off, since Bobby Bonilla in 1993. pic.twitter.com/wJpu81qYbM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 29, 2022

Además, según reportó Sarah Langs, las cinco carreras producidas de Eduardo Escobar fueron la mayor cantidad de un jugador de los Mets en un juego en el que impulsó todas las carreras del equipo, incluida la de dejar en el terreno.

Eduardo Escobar’s 5 RBI were the most by a Mets player in a game where he drove in all of the team’s runs, including a walk-off RBI https://t.co/lNDCo0GwXi

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 29, 2022

Gracias a esa noche brillante del aragueño, los Mets le sacaron un juego de ventaja en el primer lugar a los Bravos de Atlanta antes de la serie de tres juegos ante ellos que da inicio el viernes.

Escobar en 131 juegos de la campaña 2022, registra 115 hits, 25 dobles, cuatro triples, 20 jonrones, 68 remolcadas, 57 anotadas y una línea ofensiva de .240/.291./.724.

