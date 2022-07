MLB: Eduardo Escobar con el guante salva a los Mets (+VIDEO) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Eduardo Escobar mostró su habilidad en la tercera base y le arrebató el batazo de la victoria a los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field. En la parte baja del décimo inning, el relevista de los Metropolitanos, Adam Ottavino se enfrentaba ante el novato Christopher Morel , de los ozesnos . El nóvel toletero ligó una conexión entre tercera y el shortstop, que amenazaba con pasar a los jardines.

Con un corredor en tercera y dos outs, el paso de ese batazo significaba la carrera del final del juego. Y sobre todo la victoria de los Cachorros. No obstante, Eduardo Escobar se abalanzó al batazo, con una gran parada realizó un disparo perfecto al inicialista JD Davis, para liquidar el inning.

A sensational play by the @Mets with the game on the line.

(MLB x @citrix ) pic.twitter.com/Y1HFkT7TfC

— MLB (@MLB) July 16, 2022

Boxscore En la parte alta del siguiente inning, los Mets se fueron arriba y terminaron ganando el juego por pizarra final de 2-1 . Con esta gran jugada, que bien pudo valer un batazo remolcador, Eduardo Escobar aportó para la victoria de los neoyorquinos. En lo que va de año, aunque ha cometido siete marfiladas en la zafra, el venezolano muestra su valor en la posición.

