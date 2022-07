MLB: De esta manera William Contreras le dice adiós a la bola (+VIDEO) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Los hermanos Contreras pasaron de ser simples peloteros a íconos de las Grandes Ligas, ambos hermanos representan de manera correcta a sus respectivas organizaciones. Esta vez el menor de ellos, William Contreras, demostró su poder ante los Cascabeles de Arizona, desapareciendo la bola en el Truist Park dos veces consecutivas.

El primer tablazo llega en la parte baja del segundo capitulo. Contreras se medirían ante el estadounidense Corbin Martín, el cual, lanzó una recta a 87 mph y el receptor la empalmó de manera fenomenal, sumando una rayita más en el pizarrón.

El siguiente batazo, da inicio en el cuarto capítulo. Martín y Contreras se enfrentan nuevamente. Esta vez, el lanzador, logró solo una bola y un strikes. El oriundo de Puerto Cabello al ver esto ajusto el swing, se plantó correctamente en la goma y el siguiente latigazo auspiciado por el pitcher de 26 años terminó detrás de la grada.

El toletero acumula: 13 vuelacercas, 44 hits, 26 carreras, 26 impulsadas, promediando .263 average, en 167 oportunidades en el plato.

