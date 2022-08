MLB: De esta forma los Marlins de Miami despidieron a Jesús Aguilar | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

El viernes 26 de agosto, la gerente de los Marlines de Miami, Kim Ng, comunicó que el equipo tomó la decisión de colocar al venezolano Jesús Aguilar en la lista de designado para asignación.

La decisión fue influida debido a que el jugador Garrett Cooper fue activado de la lista de lesionados y eso causó la toma de esa decisión.

thank you for everything 🫶 @JAguilarMKE pic.twitter.com/ElQObHNkOf

— Miami Marlins (@Marlins) August 30, 2022

Los Marlins a través de su cuenta de Instagram y de twitter despideron al venezolano,le dieron las gracias por las tres temporadas que disputó con el equipo y por haberlos llevado a la postemporada.

Jesús Aguilar en tres temporadas con el equipo del sur de la Florida bateó para .254, 45 HR, 51 2B, 267 H, 176 RBI, 431 SLG y 747 OPS.

