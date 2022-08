MLB: Austin Riley ingresa a un exclusivo club al lado de Richard Hidalgo (+video)

Entornointeligente.com /

Austin Riley, tercera base de los Bravos de Atlanta, tuvo un mes de julio de ensueño con el madero y consiguió entrar a una selecta lista de peloteros en las Grandes Ligas.

Riley se convirtió en el séptimo jugador en la Gran Carpa en batear para más de .420 AVG y 26 o más extrabases en un mes. Con ello alcanzó esta marca desde que el venezolano Richard Hidalgo lo hizo en la temporada del 2000, durante el mes de septiembre.

Austin Riley becomes just the 7th player since 1901 to hit .420+ and have 26+ XBH in a single month, becoming the 1st to do since Richard Hidalgo in Sept. 2000!

The other 5: Joe DiMaggio (1937), Chuck Klein (1930), Chick Hafey (1928), Babe Ruth (1924), & Tris Speaker (1923) ‼️ pic.twitter.com/wrq1yA9SPB

Los otros nombres que completan esta lista son : Joe DiMaggio (1937), Chuck Klein (1930), Chick Hafey (1928), Babe Ruth (1924) y Tris Speaker (1930)

