MLB: Antonio Senzatela está de regreso a la acción en Grandes Ligas

El lanzador venezolano Antonio Senzatela, ha sido reactivado por los Rockies de Colorado desde la lista de lesionados por 15 días.

Fue colocado en lista de lesionados desde el pasado 2 de julio cuando presentó una inflamación en su hombro derecho y lo alejó del montículo de Las Mayores.

The Rockies announced today that they have reinstated RHP Antonio Senzatela from the 15-day injured list. He will make tonight’s start in Milwaukee.

Senzatela regresará a la acción la noche de este viernes cuando se enfrente a la ofensiva de los Cerveceros de Milwaukee y realice su decimocuarta apertura de la temporada con los Rockies.

El oriundo de Valencia ha registrado 3 victorias y 5 derrotas, ha recetado 34 ponches y ha otorgado 15 boletos en 60 innings de labor, dejando una efectividad de 4.95 en este 2022.

