MLB: Andrés Giménez obtiene particular galardón del Juego de Estrellas | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Andrés Giménez mostró todo su brillo en el Juego de Estrellas 2022. En la segunda base de la Liga Americana, se combinó para realizar una gran doble matanza, en conjunto con Tim Anderson y Vladimir Guerrero Jr. Eso le valió el premio a la mejor jugada de la semana, en el marco del All-Star Game 2022.

El toletero criollo asistió en su primera oportunidad al clásico de mitad de temporada y mostró todoa su habilidad con el gusante para ahorrarle unas carreras al abridor de ese juego, Shane McClanahan.

Lee también: Andrés Giménez de un año amargo a un 2022 con sabor dulce

If you don’t know that Andrés Giménez is a star, it’s not our fault. We’ve been saying it all year, but this is the first time a lot of you get to see him play.

What a stud. #ForTheLand pic.twitter.com/Qjkn45O4ny

— Cleveland Guardians (@CleGuardians) July 20, 2022

«Lo he visto hacer ese tipo de jugadas antes, así que no me sorprende», declaró su compañero All-Star Emmanuel Clase sobre Andrés Giménez. «Sé que es un gran jugador, y eso es lo que hace: ser agresivo. Eso es lo que siempre ha estado haciendo», explicó el quisqueyano.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com