MLB 2022: Resumen jornada del jueves

Redacción deportes.- El cubano Yordan Álvarez, el dominicano Cristian Javier y el antesalista Alex Bregman se encargaron de lucir como Astros ante los Yanquis y Mookie Betts sepultó a los Gigantes en la jornada de este jueves en las Grandes Ligas, la primera tras el All-Star de la MLB .

El bateador emergente J.J. Matijevic disparó un sencillo dentro del cuadro en la novena entrada para remolcar la carrera de la victoria de los Astros de Houston, quienes dejaron en el terreno a los Yanquis de Nueva York en el primero de los dos partidos que disputaron este jueves.

El dominicano Cristian Javier inició por los Astros y salió sin decisión luego de lanzar cinco entradas de una carrera y tres ponches.

El también dominicano Héctor Neris (3-3) ganó el encuentro luego de permitir una carrera en un episodio de labor.

DJ LeMahieu pegó un jonrón por los Yanquis.

ASTROS 7-5 YANQUIS

El cubano Yordan Álvarez pegó su cuadrangular 27 de la campaña, anotó dos vueltas y produjo tres carreras en su regreso a juego tras ser activado este jueves de la lista de lesionados y los Astros de Houston superaron a los Yanquis de Nueva York, a quienes barrieron en los dos duelos que disputaron en el primer día de acción tras el Juego de Estrellas.

Alex Bregman y Chas McCormick pegaron un jonrón y remolcaron dos carreras cada uno por los Astros.

Aaron Judge pegó su vuelacercas 34 de la temporada (líder de la MLB) y el venezolano Gleyber Torres también la mandó fuera del parque por los Yanquis.

Al dominicano Domingo Germán (1-0) le anotaron cinco veces en tres episodios.

DODGERS 9-6 GIGANTES

Mookie Betts, que disparó un vuelacercas de tres carreras para romper el empate en el cierre del octavo episodio, fue clave para que los Dodgers de Los Ángeles doblegaran a los Gigantes de San Francisco.

Freddie Freeman desapareció la pelota del parque para los Dodgers y el dominicano Hanser Alberto anotó y empujó una carrera.

Darin Ruf pegó el primer ‘grand slam’ de su carrera y el veterano Evan Longoria también despachó un palo de vuelta completa por los Gigantes.

MARLINS 0-8 RANGERS

El jardinero cubano Adolis García disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras, el lanzador Jon Gray (7-4) ponchó a cinco bateadores en seis entradas y los Rangers de Texas derrotaron por blanqueada a los Marlins de Miami.

El dominicano Leody Taveras anotó y remolcó dos carreras en tanto que su compatriota Elier Hernández produjo una vuelta por los Rangers.

El venezolano Pablo López (6-5) permitió cinco carreras en cinco episodios para cargar con la derrota.

ATLÉTICOS 2-7 TIGRES

El dominicano Jeimer Candelario bateó un jonrón, anotó dos veces y remolcó una para ser fundamental en el éxito de los Tigres de Detroit, que vencieron en su visita a los Atléticos de Oakland en el primero de dos juegos este jueves.

El curazoleño Jonathan Schoop empujó dos vueltas y el boricua Javier pisó dos veces el plato por los Tigres.

Seth Brown mandó la pelota por encima de la pared para llevar las dos vueltas de los Tigres en el partido.

ATLÉTICOS 5-0 TIGRES

Con tres carreras producidas por un jonrón de Sean Murphy, los Atléticos de Oakland lograron dividir a una victoria por bando los dos encuentros que jugaron este jueves ante los Tigres de Detroit al llevarse el segundo juego.

El dominicano Frankie Montás inició y tiró tres entradas sin carreras y ponchó cinco rivales para salir sin decisión mientras que la victoria se la acreditó el también dominicano Domingo Acevedo (2-2) al completar una entrada en blanco y ponchó dos bateadores.

El dominicano Jeimer Candelario y el curazoleño Jonathan Schoop lograron conectar un incogible cada uno por los Tigres.

