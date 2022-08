MLB 2022: Resumen jornada del jueves

Entornointeligente.com /

Redacción deportes.- El venezolano Salvador Pérez y el dominicano Ramón Laureano le pegaron en la costura a la pelota en el momento preciso para coronar el éxito de sus equipos, incluso ante una histórica actuación de siete jonrones de los Angelinos .

ANGELINOS 7-8 ATLÉTICOS

El jardinero dominicano Ramón Laureano conectó un jonrón y remolcó cuatro carreras para darle la victoria este jueves de los Atléticos de Oakland sobre los Angelinos de Los Ángeles que, a pesar de la derrota, consiguieron un récord de siete jonrones solitarios, dos de ellos del japonés Shohei Ohtani.

El conjunto de Los Ángeles se convirtió en el primer equipo en la historia de Grandes Ligas en conectar siete cuadrangulares solitarios para producir las siete carreras de un encuentro.

Por los Angelinos sacaron la pelota del parque Ohtani (dos veces), Kurt Suzuki, Taylor Ward, Jo Adell, Jared Walsh y Mickey Moniak.

¡Ohtani está fuera de este mundo! 🌌

¡Su 2do jonrón del juego es su cuadrangular #24 de la temporada! 🌟 #VamosHalos pic.twitter.com/42EaTehchA

— Angels Béisbol (@AngelsBeisbol) August 4, 2022 REALES 7-3 MEDIAS ROJAS

El venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón de tres carreras y terminó con cuatro empujadas para que los Reales de Kansas City doblegaran a los Medias Rojas de Boston.

MJ Meléndez también sacó la pelota del parque y anotó dos veces para los Reales.

Por los Medias Rojas, el dominicano Rafael Devers remolcó dos carreras y el boricua Christian Arroyo anotó una vuelta.

¡SALVY!

¡SALVY!

¡SALVY!

La pelota se fue de cuadrangular, que no lo duden. 😉 #JuntosReales pic.twitter.com/FWhaJKjxsc

— Los Reales (@losreales) August 5, 2022 ASTROS 6-0 GUARDIANES

El derecho Justin Verlander (15-3) lanzó seis entradas en blanco, de apenas dos hits y cinco ponches para liderar el triunfo por blanqueada de los Astros de Houston frente a los Guardianes de Cleveland.

El boricua Martín Maldonado y Chas McCormick sacaron la pelota del parque y empujaron tres carreras cada uno, para producir las seis anotaciones de los Astros en el partido.

De principio a fin, DOMINAMOS. 🔥

📊 https://t.co/T8kO2V0zU9 #EnOtroNivel pic.twitter.com/Iku4dy0Qac

— Astros de Houston (@LosAstros) August 5, 2022 MELLIZOS 3-9 AZULEJOS

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fletó un vuelacercas de tres carreras y su compatriota Teoscar Hernández sumó una solitario para que los Azulejos de Toronto vencieran a los Mellizos de Minnesota.

El cubano Lourdes Gurriel Jr. anotó dos veces y llevó dos compañeros a la goma para respaldar al derecho Alek Manoah (12-5), quien terminó con dos vueltas permitidas en seis episodios.

When you hit 'em 115.4 MPH, you're allowed to admire it 💥 #PLAKATA pic.twitter.com/uLE7seXtXl

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 5, 2022 METS 6-4 BRAVOS

El venezolano Carlos Carrasco (12-4) recorrió seis episodios de tres carreras y pasó a seis bateadores para que los Mets de Nueva York derribaran a los Bravos de Atlanta.

Tyler Naquin pegó dos jonrones; mientras Pete Alonso y Daniel Vogelbach se acreditaron uno cada uno para encabezar el ataque de los Metros, quienes mantienen con los Bravos una dura batalla por la cima de la División Este de la Liga Nacional.

El puertorriqueño Edwin Díaz (24) lanzó dos entradas, retirando a tres bateadores por la vía del ponche para lograr el rescate por los Mets.

El venezolano Ronald Acuña Jr. desapareció la pelota del parque por los Bravos.

Fun night in the Citi. #MetsWin pic.twitter.com/geRd3NU9hg

— New York Mets (@Mets) August 5, 2022 CARDENALES 7-2 CACHORROS

Tyler O’Neill pegó un jonrón de dos carreras y Nolan Arenado uno de dos anotaciones para que los Cardenales de San Luis lograran la victoria ante los Cachorros de Chicago, en el debut del colombiano José Quintana.

Quintana, quien fue parte del equipo campeón de la Serie Mundial con los Cachorros en el 2016, lanzó seis entradas de una carrera y siete ponches, para salir sin decisión en su primer partido con los Cardenales, donde llegó mediante un canje desde los Piratas de Pittsburgh.

El puertorriqueño Nelson Velázquez remolcó una carrera para los Cachorros.

TIGRES 2-6 RAYS

Brandon Lowe conectó un vuelacerca y remolcó tres carreras, y el cubano Randy Arozarena produjo dos vueltas para llevar a los Rays de Tampa Bay a la victoria en su duelo con los Tigres de Detroit.

El mexicano Isaac Paredes y el panameño Christian Bethancourt registraron una anotación por los Rays.

Por los Tigres, el puertorriqueño Javier Báez impulsó una carrera.

PADRES 3-7 ROCKIES

Ryan McMahon disparó un cuadrangular y remolcó cinco vueltas para que los Rockies de Colorado dejaran sin celebración a los Padres de San Diego.

El cubano José Iglesias llevó dos anotaciones al plato por los Rockies.

Los dominicanos Manny Machado, una remolcada y Juan Soto, una anotada, contribuyeron a la ofensiva de los Padres.

OTROS PARTIDOS

PIRATAS 5-4 CERVECEROS

CARDENALES 4-3 PIRATAS

GIGANTES 3-5 DODGERS

FILIS 5-4 NACIONALES

RANGERS 3-2 MEDIAS BLANCAS.

EFE/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com