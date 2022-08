Mithá Ribeiro reconciliou-se com Ventura e mantém-se como deputado do Chega

Entornointeligente.com /

O líder do Chega e Gabriel Mithá Ribeiro chegaram a um entendimento sobre o trabalho do deputado no partido, mantendo-se no grupo parlamentar . A «convergência» foi anunciada esta quarta-feira de manhã numa nota publicada na página do Facebook de Mithá Ribeiro.

«Os contactos estabelecidos entre o presidente do partido Chega, André Ventura e o deputado Gabriel Mithá Ribeiro, culminaram ontem com uma reunião de trabalho, em que a convergência entre ambos foi plenamente alcançada, em prol do grupo parlamentar e do partido», lê-se na publicação assinada por uma assessora do dirigente.

Mithá Ribeiro demitiu-se de vice-presidente do Chega, na semana passada, depois de André Ventura ter assumido «provisoriamente e com efeitos imediatos» o cargo que o dirigente ocupava – a coordenação do gabinete de estudos.

Dias depois desta demissão, que foi aceite, o líder do Chega anunciou que apresentará uma moção de confiança no plenário do partido nos dias 17 e 18 deste mês, argumentando que estava em causa a unidade interna e que não lhe era «indiferente» o episódio que ocorreu com Mithá Ribeiro e a saída de autarcas eleitos.

Agora, a iniciativa para tentar reforçar a legitimidade interna foi afastada deste desentendimento entre os dois dirigentes. «Na reunião, o presidente do partido afastou de forma inequívoca quaisquer ligações do deputado à moção de confiança», segundo a mesma nota.

No despacho de André Ventura em que assumia o cargo de coordenador do gabinete de estudos, o líder do Chega propunha-se conduzir uma «nova configuração» da estrutura. Agora, é Mithá Ribeiro que «irá liderar o processo de restruturação» além de prosseguir o trabalho no distrito de Leiria (círculo por onde foi eleito), que «foi uma vez mais reconhecido, com um incentivo firme à sua continuação».

A reconciliação é anunciada quatro dias depois de Mithá Ribeiro, que foi responsável pelo desenho do programa do Chega, ter revelado aos jornalistas que iria iniciar contactos com Ventura para tentarem encontrar «pontos de aproximação concretos» mas assumiu que iria cumprir o mandato parlamentar até ao fim «dentro ou fora» da bancada do Chega.

LINK ORIGINAL: Publico

