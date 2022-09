Miss Zulia aclara polémica en el la «involucraron» con Miss Anzoátegui

Entornointeligente.com /

Luego de que la participante de Miss Zulia 2022, presuntamente se burló de Miss Anzoátegui, tras demostrar su supuesta habilidad en el inglés, recientemente decidió aclarar la polémica que destararon sus supuestas declaraciones.

«Yo pienso que si tú no lo dominas o no tienes el suficiente dominio del idioma entonces no lo hables, es preferible no hablarlo que quedar mal. Yo prefiero quedarme calladita o decir ´I am Carla Romero, I am study medicine´», palabras de Miss Zulia 2022, Carla Romero que dieron pie a las críticas en redes sociales.

Asimismo, Romero por medio de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram expresó lo siguiente: «En ningún momento me burlé de mi compañera, el video fue editado y sacado de contexto. Yo no tuve la oportunidad de escuchar la entrevista de Miss Bolívar, Miss Carabobo, Miss Anzoátegui, porque el resto de mis compañeras y yo estábamos en camerino», expresó la candidata del Miss Venezuela 2022.

«No escuchamos lo que las chicas dijeron, ni tampoco lo que le preguntaron, yo solo quise compartir mi opinión sincera y, al mismo tiempo estaba nerviosa y emocionada, como todas lo estábamos», agregó la modelo.

«No apoyo el bullying, ni las críticas, ni la burla, porque todas estamos trabajando muy duro venciendo nuestros miedos y evolucionando, para mostrar la mejor versión de nosotras y, espero que cada uno de ustedes pueda quedarse con esto», aclaró Carla.

«Les mando todo mi cariño, en especial a mi compañera Mariángel, seguiré aprendiendo y construyendo mi mejor versión. Les mando un gran abrazo», concluyó Miss Zulia.

