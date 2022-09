Miss Zulia 2022 asegura que no se burló de la pronunciación en inglés de Miss Anzoátegui «El vídeo fue editado»

Entornointeligente.com /

La modelo respondió ante el desagrado que provocaron sus burlas hacia su compañera Cabe recordar que la representante del estado Zulia, Carla Romero, causó revuelo tras aparentemente burlase de la Miss Anzoátegui por su pronunciación en inglés. Esto ocurrió durante la presentación de varias candidatas en el programa matutino de Venevisión, Portada’s, cuando fue el turno de Mariángel Escobar (Miss Anzoátegui) de mostrar sus habilidades pronunciando el idioma universal.

Posteriormente, cuando Miss Zulia fue entrevistada declaró que no manejaba el idioma, sin embargo alegó que prefería no «quedar mal parada». Aún así señaló que es importante la buena pronunciación en español.

Seguido de esto la modelo comenzó a interpretar una pésima pronunciación en inglés. Ante esto, muchos consideraron que fue una manera de burlarse de su compañera.

Luego de la oleada de críticas que desató gracias a ese bochornoso momento, la joven subió un vídeo a sus redes sociales explicando que no se estaba burlando de nadie.

«En ningún momento me burlé de mi compañera, el vídeo fue editado y sacado de contexto. Yo no tuve la oportunidad de escuchar la entrevista de Miss Bolívar, Miss Carabobo y Miss Anzoátegui porque al final todas mis compañeras y yo estábamos en camerino dónde no escuchamos lo que las chicas dijeron, ni tampoco preguntaron» expresó.

«Yo sólo quise compartir mi opinión sincera y al mismo tiempo estaba nerviosa, emocionada como todas lo estábamos. No apoyo el bullying, ni las críticas, ni la burla porque todas estamos trabajando muy duro» agregó.

