Miss Venezuela ya no mencionará las medidas de las concursantes

Entornointeligente.com /

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

El concurso Miss Venezuela, que se celebrará este jueves, no mencionará por primera vez las medidas de cintura, cadera y busto de sus 24 candidatas, buscando alejarse de la “mujer estereotipada”, informó este martes la organización.

El evento de más larga tradición en la industria venezolana del entretenimiento presentará a las concursantes en trajes de gala y bañadores, sin que su contextura sea revelada.

“La belleza de la mujer no es 90, 60, 90 (…). Se mide por el talento que cada una de ellas pueda poner en acción”, aseguró Gabriela Isler, directora de comunicaciones del concurso del que han salido siete Miss Universo y seis Miss Mundo.

En certámenes anteriores, los presentadores informaban a la audiencia las tallas de las concursantes, la mayoría sometidas a cirugías plásticas y estrictas dietas para alcanzar la “medida perfecta”.

Durante el ensayo general este martes, Isler, ganadora del Miss Universo en 2013, reiteró que el certamen venezolano no forzó a las aspirantes a “rebajar ni hacer ningún tipo de dieta extrema”.

La organización ha afirmado que apostará por una “belleza diferenciada” que no obligue a las candidatas a operarse para cambiar su aspecto.

Aunque no relaciona la estética de las participantes con la debacle económica del país, la directiva ha declarado que la organización tiene limitaciones de recursos para montar el show. De hecho, no hay un plan de contingencia en caso que se produzca uno de los habituales apagones.

Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia reciente, con una caída de su vital producción de crudo y una inflación proyectada en 10.000.000% por el FMI para 2019.

De hacerse en el Poliedro de Caracas, con un aforo de 20.000 personas, el Miss Venezuela pasó a un estudio de la televisora dueña de los derechos -Venevisión- con capacidad para unas 200.

El certamen sigue siendo un escape para los venezolanos, que se jactan de ser una fábrica de reinas de belleza. “Hay muchas cosas superficiales, pero yo lo veo como diversión”, comentó a la AFP Lucy Arana, administradora de 88 años.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Costa Rica y Panamá desmantelan banda de tráfico de migrantes El muy raro fenómeno de una ‘superluna negra’ ocurrirá este miércoles en América del Norte: ¿de qué se trata? Next → You May Also Like La casa de papel 4: ¿Marsella tendrá un papel importante en la cuarta temporada? Esto es lo que se sabe | Temporada 4 | Serie de Netflix | Luka Peros | TV | Series julio 26, 2019 admin Comentarios desactivados en La casa de papel 4: ¿Marsella tendrá un papel importante en la cuarta temporada? Esto es lo que se sabe | Temporada 4 | Serie de Netflix | Luka Peros | TV | Series Carmen Lomana critica a Gabriel Rufián por sus bromas durante el debate de investidura de Pedro Sánchez julio 26, 2019 admin Comentarios desactivados en Carmen Lomana critica a Gabriel Rufián por sus bromas durante el debate de investidura de Pedro Sánchez “He cambiado mucho como persona” julio 23, 2019 admin Comentarios desactivados en “He cambiado mucho como persona” El Tiempo Caracas 25 ° lluvia ligera humidity: 88% wind: 2m/s S H 23 • L 20 27 ° Thu 28 ° Fri 24 ° Sat 26 ° Sun Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

Suscribirse

CULTURA CULTURA La pinotea radiata es una alternativa para el desarrollo sostenible julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en La pinotea radiata es una alternativa para el desarrollo sostenible CULTURA Vargas Llosa publica un cuento inédito protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en Vargas Llosa publica un cuento inédito protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón CULTURA Horas para ver unos segundos a la Gioconda… Así podrás ‘disfrutar’ de la obra más famosa de Da Vinci julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en Horas para ver unos segundos a la Gioconda… Así podrás ‘disfrutar’ de la obra más famosa de Da Vinci CULTURA ponte a prueba con este trivial sobre relaciones de amistad en series y películas julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en ponte a prueba con este trivial sobre relaciones de amistad en series y películas

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com