Miss Universo se realizará el 14 de enero

Finalmente, luego de meses de espera la organización Miss Universo reveló que su próxima edición se realizará el próximo 14 de enero del 2023 en la ciudad de Louisiana, Nueva Orleans.

«MISS UNIVERSE se transmitirá en todo el mundo el 14 de enero de 2023. Estén atentos para obtener más información en la aplicación oficial de Miss Universe», se informó a través de la cuenta oficial de Twitter de la organización.

Esta 71 edición de uno de los concursos de belleza más importantes se realizará luego del anuncio de venta que tiene la franquicia por 20 millones de dólares.

Sin embargo hasta los momentos no se ha confirmado si la franquicia ya fue comprada. Ya que en el reporte del New York Post, aseguran que aún no han tenido suerte, pues Ari Emanuel, director ejecutivo de la empresa propietaria del Miss Universo se habría negado a bajar el precio.

Endeavour habría adquirido el certamen de belleza en el 2015, antes estaba en manos del empresario Donald Trump, previo a su candidatura a presidente de Estados Unidos.

The moment you’ve been waiting for… The #71stMISSUNIVERSE Competition is heading to… NEW ORLEANS, LOUISIANA! 🇺🇸

MISS UNIVERSE will air around the world on January 14, 2023. Stay tuned for more information on the official Miss Universe app. pic.twitter.com/XYaoUEMKxg

— Miss Universe (@MissUniverse) September 19, 2022

