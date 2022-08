Miss Universo permitirá mujeres casadas, divorciadas y con hijos

Entornointeligente.com /

Miss Universo informó que a partir del siguiente año las mujeres que estén casadas, divorciadas, que tengan hijos e incluso se encuentren embarazadas podrán participar en el certamen.

A través de un comunicado oficial que envió a diferentes delegaciones del mundo, se detalló que los requisitos serán menos exigentes en cuanto al estado civil o materno de las concursantes, además de que ahora también podrán ser consideradas candidatas de entre 18 y 28 años.

Amy Emmerich, CEO de la organización, señaló que la decisión fue tomada luego de que Miss Universo realizara encuestas entre los seguidores de la franquicia y directores de la misma, en donde hubo un mayor índice de personas que estuvieron de acuerdo que los requisitos fueran más relajados.

«A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios», señala la misiva.

Cabe señalar que en el mundo, la edad promedio en la que las mujeres contraen matrimonio es a partir de los 21 años, por lo que en años anteriores dejó fuera del certamen a varias de ellas.

En un mensaje por la delegación colombiana de Miss Universo se reafirmó la nueva normativa y además se celebró que en la edición 72, está «abanderando la inclusión».

La delegación de México también dio a conocer la noticia. Sin embargo, no dio más detalles ni externó algunas palabras festivas por esta nueva modalidad como lo hizo la delegación colombiana.

Ante la noticia, los usuarios de redes compartieron su opinión, la mayoría de ellos fueron de celebración, asegurando que este es un gran paso de inclusión y de reconocimiento hacia las mujeres.

No obstante, hubo quienes que no estuvieron tan contentos e hicieron señalamientos con tintes machistas, dando a entender que el valor de las participantes radica en no haber tenido parejas sexuales, o bien, que el físico estandarizado se debe mantener, al no querer que se incluyan otro tipo de cuerpos.

Entre otros requisitos que las interesadas deben cumplir es dominar el idioma inglés, que se encuentren estudiando o hayan terminado una carrera y tener la nacionalidad de la delegación que van a representar.

Fuente: Infobae

