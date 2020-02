Miss México, Regina Peredo, se coronó como Reina Hispanoamericana 2019

Entornointeligente.com /

Este sábado 8 de febrero se coronó, desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Regina Peredo, representante de México como la nueva Reina Hispanoamericana 2019.

El opening transcurrió bajo una mezcla de sonidos que acompañó a las 30 candidatas de todas partes del mundo en el escenario, con la aparición de los presentadores del certamen.

Posteriormente, se dio inicio a los primeros desfiles en donde, la ahora reina lució una pasarela impecable en el desfile en traje de baño, comenzando a puntear como posible ganadora, junto a las representantes de Colombia, Puerto Rico y Venezuela.

Regina se hizo notar al desfilar con un traje de noche moderno en tonos azules y con transparencias, que acompañó con accesorios discretos y su cabello suelto.

Las 10 semifinalistas fueron: Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Haití, Brasil, España, Filipinas, Puerto Rico Paraguay, República Dominicana y México. En este punto, las finalistas respondieron la ronda de pregunta y México, sin duda, se lució con su oratoria en su respuesta.

Novena Finalista: Miss Estados Unidos, Monserrat Baez

Octava Finalista: Miss Haití, Cassandra Cherry

Septima Finalista: Miss República Dominicana, Franchesca Astier

Sexta Finalista: Miss España, Ainara Cardeño

Quinta Finalista: Miss Filipinas, Katrina Llegado

Cuarta Finalista: Miss Venezuela, Valeria Badell

Tercera Finalista: Miss Paraguay, Ketlin Lottermann

Segunda Finalista: Miss Puerto Rico, Yuanilie Alvarado

Primera Finalista: Miss Colombia, Laura Claro

Virreina Hispanoamericana 2019: Miss Brasil, Gabrielle Vilela

