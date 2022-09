¡Misión exitosa! NASA confirma impacto contra asteroide para prueba de desviación

Entornointeligente.com /

En este video se puede revivir el conteo para el impacto, que generó aplausos por parte del centro de control de la misión: IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion ’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022 DART viajó de forma autónoma antes de impactar deliberadamente contra Dimorphos, un pequeño asteroide que gira en torno a uno más grande llamado Didymos, con el objetivo de alterar ligeramente su órbita. Esta prueba demostró que una nave espacial puede navegar de forma autónoma hacia un asteroide y colisionar con él de forma intencionada para cambiar el desplazamiento de dicho asteroide de manera que se pueda medir con telescopios basados en tierra, informó la NASA. Lee también: NASA se prepara para el lanzamiento de la misión Artemis I En los próximos días, DART proporcionará datos importantes para ayudar a prepararse mejor para un asteroide que pueda suponer un peligro de impacto para la Tierra, si alguna vez se descubre uno. Así, la misión ayudará a determinar si estrellar deliberadamente una nave espacial contra un asteroide es una forma efectiva de desviar dicho asteroide. Hasta la fecha, el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) ha descubierto más de 700 asteroides cercanos a la Tierra y 66 cometas, junto con la detección de 2019 MO y 2018 LA, dos asteroides muy pequeños que impactaron contra la Tierra. El sistema está especialmente diseñado para detectar objetos que se acerquen mucho a la Tierra, a menor distancia de la que está la Luna, unos 384.000 kilómetros. El 22 de enero pasado, ATLAS-Sutherland en Sudáfrica descubrió su primer asteroide de 100 metros que no supone una amenaza para la Tierra. ¡Conviértete en «defensor planetario»! La NASA habilitó la divertida plataforma DART Planetary Defender que permite que los aficionados a la astronomía puedan registrarse como «defensores planetarios» y recibir un certificado luego de responder correctamente cinco preguntas. Las preguntas en inglés (por el momento) están vinculadas a la misión DART explicada en esta nota. Además, los usuarios tienen varios intentos si eventualmente responden erróneamente. Al ingresar, es necesario colocar el nombre que desees mostrar en tu certificado. Luego haz clic en «Begin» (Empezar) y podrás revisar las preguntas. La NASA te ofrecerá algunas pistas como información adicional o videos educativos sobre la misión DART. Luego de completar el quiz, podrás descargar las imágenes de Defensor planetario, compartirlas en redes sociales y guardar tu certificado en formato PDF en la computadora o celular. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? La ingeniera Aracely Quispe Neira, jefa de Operaciones Espaciales de la NASA, explica qué es lo que viene con el telescopio espacial James Webb y la contribución a la investigación del Perú y el mundo. ?? https://t.co/DcnLIeLuQv ? Sofía Pichihua ( @zophiap ) pic.twitter.com/kpdKIiRch1

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 (FIN) NASA / SPV Publicado: 26/9/2022

