Misión del OIEA parte hacia planta nuclear de Zaporiyia

La misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) partió este miércoles de la capital ucraniana hacia la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

«Finalmente nos movemos después de seis meses de (…) esfuerzos. El OIEA se dirige hacia la central nuclear de Zaporiyia», declaró su director Rafael Grossi a la antes de partir rumbo a la planta nuclear.

Grossi indicó que los técnicos del organismo se encuentran preparados y esperan pasar varios días en la central de Zaporiyia .

BREAKING 🇺🇦 : #IAEA convoy sets off from Kiev towards #Russia -controlled #Zaporizhzhia nuclear power plant in southeastern #Ukraine , one of the focal points in Ukrainian conflict – Reuters pic.twitter.com/4Lr5KrcWF0

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) August 31, 2022

El jefe de la OIEA comentó que la tarea de la misión es evaluar la situación real en el complejo nuclear para ayudar a estabilizar la situación en el sur de Ucrania.

Grossi anunció que el organismo nuclear tiene la intención de establecer una representación permanente en la central de Zaporiyia.

👷 @RafaelMGrossi and a team of experts & inspectors have set off for the IAEA Support & Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ), to help ensure nuclear safety and security at #Ukraine 's Zaporizhzhya NPP and undertake vital safeguards activities.

👉 https://t.co/IrcPxHuukI pic.twitter.com/0IzcLDYsxO

— IAEA ※ International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 29, 2022

La misión del OIEA llegó a la capital ucraniana el martes con la intención de partir lo antes posible, en cuanto tuviesen las garantías de seguridad necesarias, hacia la central nuclear de Zaporiyia.

The day has come, @IAEAorg 's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine ’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Tanto Rusia como Ucrania se han acusado de atacar y bombardear los alrededores de la planta provocando preocupación internacional ante un eventual accidente nuclear.

La central nuclear de Zaporiyia se encuentra bajo el poder de fuerzas rusas desde el 4 de marzo, desplegando equipo militar para mantener la seguridad del complejo energético.

El Gobierno ruso consideró necesaria la misión de la OIEA y pidió a la comunidad internacional que presione a Ucrania para que deje de poner en peligro la central.

