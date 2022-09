Misceláneos

Entornointeligente.com /

Este viernes lo tomo a la ligera y comento asuntos varios.

DE LIDOM: El torneo de Lidom sigue avanzando en su promoción, y por ahí viene el draft de novatos para escoger la próxima generación que ingresará a los rosters. En estas últimas semanas se ha producido una dinámica con la eliminación de jugadores veteranos por parte de los 6 equipos, y también de aquellos jóvenes medio «quemados» que ya no despiertan interés.

LOS MANAGERS: El próximo campeonato tendrá un mix de managers dominicanos y extranjeros. Los Gigantes siguen con el colombiano Luis Urueta por tercer año seguido, con dos finales y una corona. Las Águilas tendrán el debut de José Leger, ex coach del Licey el pasado torneo y ex coach y manager interino del Escogido. El Licey repite con José Offerman, buscando el título que no les llega desde hace 5 años.. El Escogido contrata al boricua Pedro López, quien ha dirigido a Licey y Gigantes, y ha sido coach de las Estrellas.

Las Estrellas vuelven con Fernando Tatis, el manager campeón de su tercera corona hace 3 años…Y los Toros traen un antiguo infielder de MLB, Pat Listach, a ver qué pasa.

Además, está le innovación del Escogido con la gerencia de Luis Rojas, Raymond Abreu sigue en el puesto con los Toros, Jesús Mejia en los Gigantes, Audo Vicente en Licey, Angel Ovalles en las Aguilas y Felix Peguero con los verdes.

En la alta gerencia, la única novedad de la liga será el señor Victor García Sued, en la presidencia aguilucha, tomando el puesto por vez primera desde sus tiempos de aguilucho. Quilvio Hernández agotó un período de dos años y ganó una corona.

Vitelio Mejía sigue en la presidencia.

PRIMICIA: Viene un chisme fuerte en Lidom pues empresas del mundo textil están preparando un documento de protesta porque no tendrán oportunidad de confeccionar localmente ni gorras ni uniformes. El dato es que aparentemente los uniformes están siendo confeccionados en México para los 6 equipos, más 15 mil gorras, importadas desde allí.. La Lidom sacará provecho de las facilidades de exoneración que ofrece el gobierno para la pelota, y la protesta está cerca. Vitelio Mejía, el presidente, se prepara para aclarar cosas.

VACACIONES. Informo a los seguidores de esta columna que a partir de esta fecha estaré ausente par de semanas por motivo de vacaciones anuales. Nos vemos pronto, este mismo mes.

6 SHORTS: En las redes, uno se encuentra con la práctica de los fanáticos «haciendo» cada quien su alineación para el equipo dominicano del clásico mundial. Ahora tienen una disputa alrededor de quién será el short stop y citan seis nombres: Willy Adames, Wander Franco, Oneil Cruz y Jeremy Peña..Dejan fuera al suspendido Fernando Tatis Jr. y nadie cita a Jorge Mateo, quien tiene una gran campaña con los Orioles de Baltimore.. Mateo es líder de robo de bases de la Americana con 30. El talento dominicano es abundante en todas las posiciones.

DE LA HISTORIA: Dice un dato que el sistema statcats registra los jonrones más largos de los últimos años. El primero lo tiene Nomar Mazara, un palo de 505 pies 21de junio del 2019 jugando para Detroit..El segundo es de 504 pies,por Giancarlo Stanton, el 8 de junio del 2016..Y el tercero Christian Yelich, de 499 pies, el 9 de junio del 2022..¿Qué les parece? Ahora miden de todo, y cualquiera se pone loco.

UNA MÁS: El gobierno anunció ayer una inversión de RD$150 millones de pesos para el estadio José Briceño, de Puerto Plata.. ¿Qué significa esto? ¿Aprobará la Lidom la nueva franquicia para un futuro cercano? Podría ser.

LÍDERES RAROS: En renglones que suenan poco, tenemos a Pete Alonso y Francisco Lindor como lideres de más juegos con 137 en la Nacional, y en la Americana Eugenio Suárez, de Seattle con 136…. Los Mets han jugado 138 partidos, asi que ambos solo se han perdido uno… En bases por bolas, en la Nacional Juan Soto 117 y en la Americana Aaron Judge 85… En ponches recibidos, Eugenio Suárez es primero con 178 en la Americana, Kyle Schwarber, de la Nacional con 176.

