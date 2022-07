«Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gays»: Estos son los hijos que tiene Ricky Martin con su esposo Jwan Yosef y así es la crianza de sus pequeños | Gente | Entretenimiento

Entornointeligente.com /

Ricky Martin cumplió su deseo de convertirse en papá , cuando el 5 de agosto de 2008, llegaron al mundo los ahora adolescentes, Matteo y Valentino , los primeros hijos que tuvo a través de la gestación subrogada.

Luego de casarse con el artista visual Jwan Yosef, el cantante boricua amplió su familia con dos bebés más: Lucía , nacida el 24 de diciembre de 2018, y Renn , el más pequeño de su clan que fue presentado por Ricky en octubre de 2019.

Cómo son los hijos de Ricky Martin y Jwan Yosef El tiempo pasa muy rápido y una prueba de ello son los primogénitos del cantante puertorriqueño, quienes ahora son todos unos adolescentes de 13 años, parecidos cada día más a su padre, así lo reseña el portal web La Nación.

«La mentira hace mucho daño y la verdad prevalece»: Ricky Martin se defiende luego de que se archivara la acusación y asegura que su sobrino lidia con problemas mentales

A medida que crecen, Valentino y Matteo aparecen de manera más constante en el mundo del espectáculo , incluso Valentino tiene una cuenta de TikTok muy activa, que ya acumula miles de seguidores.

Desde esa aplicación, comparte coreografías de baile , momentos de su día a día y varios detalles de su familia.

Por otro lado, los pequeños Lucía y Renn tienen 4 y 3 años de edad, respectivamente. De ellos se sabe poco y de vez en cuando se les puede ver en publicaciones compartidas por la pareja de esposos en redes sociales . Sin embargo, los padres son muy cuidadosos con la privacidad de sus niños.

Ricky Martin habla sobre la crianza de sus hijos Al ser una familia homoparental, el método de crianza de Martin y Yosef es cuestionado por muchos en múltiples ocasiones y el artista puertorriqueño habla sobre esto.

«Mis hijos me preguntan sobre tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Esta es una hermosa sensación de libertad», explicó el artista a la revista Vanity Fair en el 2020.

Con respecto a las críticas de haberlos traído al mundo a través de vientres subrogados, Ricky se niega a usar el término «vientre de alquiler» y aclara su punto de vista.

«Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo», explicó.

¿Quién es el sobrino de Ricky Martin? Esta es la verdadera historia sobre la acusación contra el cantante interpuesta por el hijo de su hermana Vanesa de 21 años

Por otro lado, en una entrevista en «Popcorn With Peter Travers», una sección del programa de tv «Good Morning America», Ricky aclaró lo que le gustaría para sus hijos, una confesión que trajo mucha polémica y controversia en ese entonces.

«Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gays», dijo Martin al hablar de la orientación sexual de sus retoños.

Al manifefstar esta sentencia, recordó cómo se sintió al «salir del closet». «La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo (…) Veo colores. Ahora comprendo por qué el símbolo (del orgullo gay) es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte», dijo.

A lo largo de la charla, el cantante puertorriqueño mandó un mensaje inspirador sobre la homosexualidad. «Para todos aquellos que estén ahí fuera luchando contra su identidad, que sepan que todo va a ir bien. Solo tienen que quererse, hay que amarse a uno mismo», expresó. (E)

Te recomendamos estas noticias MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com