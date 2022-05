Mis felicitaciones a Aporrea en sus 20 años.

Entornointeligente.com /

A 791 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en la finalización de la semana 113 de esta contingencia, y siendo el domingo 15 de mayo de 2022, quiero aprovechar estas líneas, que modestamente son muy leídas, para realizar un reconocimiento a un portal web con el que me inicie políticamente en la escritura de opinión, como lo es aporrea.org .

Ayer fue 14 de mayo, y aporrea cumplía 20 años, ya que entiendo que nació como tal un 14 de mayo de 2002. El mes en el que cumplo años también.

Indudablemente aporrea.org ha sido durante muchos años referente en la comunicación alternativa y popular. Al principio cuando la página salió operativa, la revisaba y era un partícipe consuetudinario de sus foros, que en honor a la verdad, desconozco si los mismos se mantienen operativos.

Pero fue el 10 de diciembre de 2003 cuando salió mi primer artículo publicado en el referido portal. Me referí a un personaje extremadamente de derecha y que por la educación recibida en casa, me lo habían pintado como un «modelo» a seguir. Pero bueno, si el propio Chávez señalaba que él era creyente de la tercera vía de Blair, que quedarán para los demás.

Sin embargo, ahí fue cuando empezó este mundo de la escritura, de las opiniones, del debate. Quien iba a imaginarse que, gracias a los artículos que aparecen publicados en aporrea, me daría a conocer e incluso pudiera llegar hasta a conversar con un hombre de la talla del gigante Chávez.

Así como dar a conocer las luchas de tantas personas, de los movimientos populares, bien por los artículos o reportajes publicados por aporrea. Todo ello gracias a un extraordinario colectivo que allí opera.

Recuerdo también que en su momento, fuimos llamados por el equipo editorial de la web para dar nuestras impresiones sobre la página y otros menesteres, además que uno de los cumpleaños de la página lo celebramos con un foro en el platillo protocolar del Teresa Carreño, en el que pude estar presente. Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque no recuerdo el año específico cuando ocurrió eso.

Creo que las experiencias con la página ha tenido de todo un poco, como hasta en las relaciones humanas, sus altas y sus bajas. Lo cierto es que estamos en el año 2022, y aun me place leer mis artículos en aporrea.

Si creo que también hay muchas cosas que revisar de la página, porque creo que a cuenta de que se permite la libertad de debate, nos vamos demasiado hasta el punto de coincidir con el fascismo más rancio y recalcitrante. Esto es algo que debe llamar profundamente a la revisión, que no debe ser de un solo lado.

Aunque no tengo los elementos técnicos que me permitan aseverar sobre el bloqueo informático de aporrea en servicios como Aba de Cantv y los internos del país, pero creo que el tratar de bloquear y que el portal aporrea.org no se pueda observar libremente en Venezuela, y que podría haber personas dentro de la gestión comunicacional gubernamental interesados en acallar el debate libre de las ideas y la crítica, yo en lo particular no estoy de acuerdo.

He leído en aporrea.org opiniones con las cuales no estoy de acuerdo porque tal vez tenga otros criterios de otros autores y autoras que le son publicados sus aportes en el referido portal. Pero de ahí a avalar un bloqueo o intento de cierre del portal web que visibiliza el movimiento popular no creo que sea la solución para resolver las contradicciones que tenemos como sociedad.

Por eso, aunque tal vez de manera escueta, pero no por ello con menos afecto, es que he querido dedicar estas líneas al portal que me dio nacimiento político en el análisis de opinión y en la generación de alertas tempranas, darle su felicitación, aunque sea con 24 horas de retraso, en su cumpleaños número 20.

Y aun con enfoques y visiones distintas de la actual coyuntura política y social en el país, mi reconocimiento a todo el equipo de aporrea. Los que ayudan a que nuestras opiniones puedan ser publicadas y leídas, pese a algunos cercos y mordazas que podrían tratar de invisibilizar ciertos hechos y de que el Gobierno Bolivariano «duerma en su cuna» para así, además de acallar el debate y las necesarias voces críticas que todo proceso que se precie de ser genuina y auténticamente revolucionario, debe permitir.

Y sobre todo, que se planteen algunos y algunas que la posibilidad de hacer la Revolución quedé como una materia pendiente, en caso de que el chavismo (y mencionó esto como supuesto negado, así lo expresó) pierda las elecciones y, por ende, la posibilidad de hacer una Revolución en la Patria de Bolívar y Chávez.

Feliz cumpleaños querida aporrea.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

