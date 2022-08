Mirosevic por atropello de carreta a ciclistas: «No saquemos provecho político de esto ni de lo de Valparaíso»

Entornointeligente.com /

Fue un fin de semana acontecido para las campañas del plebiscito del 4 de septiembre. Por un lado este domingo hubo enfrentamientos entre partidarios del Rechazo y el Apruebo que culminaron con el atropello de ciclistas con una carretas con caballos, pero además el sábado partidarios del Apruebo realizaron una intervención utilizando la bandera con una connotación sexual.

Sobre eso, el diputado por Arica y coordinador de «ApruebaxChile», Vlado Mirosevic (PL) se refirió en Tele 13 Radio, en donde volvió a condenar los hechos -cosa que ya había hecho su compañera de comando Karol Cariola (PC).

«Hace no poco tiempo atrás yo te hacía mención que hay que cuidar el clima de convivencia (…) lo que sucedió ayer que fue bien brutal (el atropello a los ciclistas). Lo condenamos, esperamos que el otro comando haga lo mismo, pero no saquemos un provecho político de esto ni de lo que sucedió en Valparaíso, porque estos hechos no son representativos globales de las distintas opciones2, dijo Mirosevic.

Al respecto de lo de la Quinta Región, el diputado destacó que no tuvo nada que ver con el comando central: » Creo que acá se cruzaron absolutamente los límites (…) Ha sido una ofensa a un símbolo patrio que nos pertenece a todos y desde ese punto de vista no compartimos en absoluto y nos representa en nada el espíritu de aquellos que estamos detrás del Apruebo».

Pero también fue enfático en recalcar que «tres personas no van empañar el trabajo de una campaña de miles que ha sido voluntaria en todas las regiones del país. Tres personas no pueden empañar lo que ha sido hasta ahora una bonita campaña», refiriéndose a lo realizado este tiempo por «ApruebaxChile».

Además, el hecho causó que la oposición exija la utilización de la Ley de Seguridad del Estado en contra de quienes resulten responsables debido a que aseguran que fue «ultraje a la bandera».

En ese sentido el diputado reveló que el gobierno está evaluando esa posibilidad, pero que por su parte «presentamos una querella ayer contra quien resulten responsables en el juzgado de garantía de Valparaíso» y agregó que «la bandera nos pertenece a todos y que un sector no se la puede atribuir».

Últimas encuestas

Desde hace unas semanas que el comando de «ApruebaxChile» indica que, según encuestas que tienen ellos, existirá un empate técnico entre ambas opciones de cara al referéndum, contrario a lo que dicen las encuestas, que dan ventaja al Rechazo.

En ese sentido Mirosevic comentó que estos sondeos son propias del comando, y que «va a ser una elección donde cada voto va a importar», ya que «hay un alto porcentaje de indecisos», según sus datos.

Si gana el Rechazo

Desde todo el mundo político hay conversaciones con respecto a lo que pasará después del 4 de septiembre en ambos casos. Así lo ha dicho precisamente el Ejecutivo que asegura que en la eventualidad de que se imponga el Rechazo, el camino a seguir sería una nueva Convención Constituyente.

El diputado liberal indicó en ese contexto que «el gobierno ha tomado una posición institucional poniéndose en ambos escenarios, es lo que ellos tienen que hacer porque su compromiso es que haya una nueva Constitución en Chile y en cualquiera de los dos escenarios van a impulsar ese camino».

Pero él no quiere ponerse en el escenario de que gane la opción Rechazo, ya que «no me quiero poner en el otro escenario (que gane el Rechazo) porque lo que yo he visto en la calle este fin de semana con los grandes Apruebazos (…) no me quiero poner en el otro escenario porque veo una cosa distinta en la calle «.

El día D

A menos de una semana del referéndum donde se someterá a votación la propuesta de nueva Constitución, Mirosevic aseguró que ese día «en un triunfo del Apruebo vamos a celebrar con alegría pero con sobriedad, porque esto no es contra nadie, ni es una revancha ni nada» ya que » si gana nuestra opción entendemos que el dialogo continúa «, esto para las posibles reformas o mejoras que se le harían al texto.

Además, el diputado terminó comentando que la idea es agrupar distintas fuerzas que estén por el Apruebo, cosa que ya han avanzado hasta ahora. «Ya hemos dicho, y este fin de semana en el estado nacional ya hicimos un acto ya con el comando de la Democracia Cristiana y con el comando de Movimientos Sociales por el Apruebo, para estar juntos (…) vamos a enfrentar con unidad todo el proceso que queda».

