Miriam Rodríguez le canta a Quevedo y las redes alucinan con su aspecto irreconocible

Miriam Rodríguez ha sorprendido a sus más de 221 mil seguidores de Twitter con un vídeo en el que aparece cantando al piano, luciendo un look muy distinto al que tiene acostumbrado al público.

La artista viste una camiseta de tirantes con un oso de peluche estampado, unos vaqueros y posee un bronceado que combina con las trenzas color ocre que cubren todo su cabello.

En el vídeo, la gallega toca al piano y entona una breve versión de La Bachata , el tema del cantante colombiano Manuel Turizo, y a parte añade unos versos originales en el que deja entrever una declaración de intenciones a Quevedo, haciendo alusiones a su canción Quédate .

«Y como Quevedo me diga Quédate . El bucle con La Bachata me llevó a improvisar y colar este versito que me salió por ahí en mi versión ‘cortavenas'», escribió en el tuit que acompaña al vídeo la exconcursante de OT 2017 .

Más de 320 retuits y 1.600 likes ha conseguido la artista, a quien sus seguidores alaban y valoran su versión musical: «Adoro como versionas y el ‘cortavenismo’ que te caracteriza»; «Qué bonito y fácil lo haces todo. Te ha quedado muy guay y además encaja perfectamente con la canción. No te deshagas nunca de ese lado ‘cortavenas’ que tanto te caracteriza y tanto nos gusta, por favor y gracias»; «Todo lo q sea ‘cortavenismo’ es un tremendo sí»; «¡Compro todo! La necesito en mi vida, ¡necesito ese versito! Tú verás como te lo gestionas con Turizo pero yo lo necesito».

Qué bonito y fácil lo haces todo. Te ha quedado muy guay y además encaja perfectamente con la canción. No te deshagas nunca de ese lado cortavenas que tanto te caracteriza y tanto nos gusta, por favor y gracias ❤️‍🩹

— Irene (@ireneslqh) August 30, 2022

Compro todo! La necesito en mi vida, necesito ese versito ! Tú verás como te lo gestionas con Turizo pero yo lo necesito😚

— Cristi 🐶🐱🎶✨🍑 (@CristiPadiCerve) August 30, 2022

Sin embargo, su peinado ha desatado ciertas críticas de apropiación cultural y disgusto general: «Con todo el respeto del mundo, pero las trenzas que llevas como mujer blanca son apropiación cultural, porque es algo que las mujeres negras llevaban (y llevan) como símbolo de su cultura. No esta bien que queramos hacerlo nuestro, porque no lo es, por muy bonito que nos parezca»; «Nena menos trenza s y más temas de r&b que con esa voz van a quedar increíbles»; «Pero, ¿es gallega o cubana?».

con todo o respeto do mundo pero as trensas que levas sendo unha muller branca son apropiasión cultural, pois é aljo que as mulleres nejras levaban (e levan) como símbolo da súa cultura. e non está ben que o queiramos faser aljo noso, porque non o é, por moi bonito que nos paresa

— nerea (@rightzara) August 30, 2022

Nena menos trenzas y más temas de r&b que con esa voz van a quedar increíbles

— ☽༓・*˚⁺‧͙plants (@Zorraplants) August 31, 2022

