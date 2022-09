Entornointeligente.com /

01/09/2022 09h46 Atualizado 01/09/2022

Miriam Leitão sobre PIB: ‘Puxado pelo consumo das famílias’

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (1º) os números do PIB brasileiro , o conjunto de riquezas produzidas no país . No segundo trimestre houve crescimento de 1,2%, na comparação com o trimestre anterior. É o 4º trimestre seguido com resultado positivo. Destaque positivo para o setor de serviços, que tem o maior impacto na economia e que cresceu 1,3%.

A indústria cresceu 2,2% e a agropecuária variou 0,5%. O consumo das famílias apresentou aumento de 2,6%, a maior alta desde o quarto trimestre de 2020. E os investimentos cresceram 4,8%.

Segundo Miriam Leitão, «o crescimento foi generalizado, todos os setores cresceram» . «Serviço é puxado pelo consumo das famílias» , lembrou a comentarista. «O investimento indica crescimento futuro. Quando não cresce o investimento, é preocupante» , afirma Miriam.

«O governo deu muitos estímulos ao consumo, liberando FGTS, fazendo várias medidas para ter mais recursos para as famílias gastarem. O problema é que o Banco Central está na direção contrária, tentando conter a alta de juros. Tem uma contradição nos movimentos do governo».

Assista ao comentário completo no vídeo acima.

