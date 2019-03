Miriam Gutiérrez, cátedra sobre el ring y en las aulas

Entornointeligente.com / El boxeo salvó a Miriam Gutiérrez (Torrejón de Ardoz, 36 años). Su deporte fue la tabla a la que se agarró cuando perdió todo. Tras tener a su hija mayor, Zaira, decidió romper con su pareja, que la maltrataba. Estaba sola y tras mucho pensar acudió a la Escuela de Boxeo de Jero García. De allí había ‘desaparecido’ dos años atrás, cuando con 19 años, el preparador madrileño le descubrió moratones en su cuerpo antes de un pesaje . Cuando regresó allí, nadie la juzgó, no había ningún cambio y la ‘tribu’, como ellos mismos definen la familia que han formado en el gimnasio, se volcó con ella. Gracias a ello logró salir del pozo.

Desde ese reencuentro han pasado 15 años, en los que Miriam ha logrado ser cinco veces campeona de España amateur , miembro de la Selección olímpica y tras debutar en el boxeo rentado en 2017 (posee un récord de 9-0, 4 KO) este viernes en el Casino Gran Madrid de Torrelodones (en directo en as.com, Facebook y Youtube de As desde las 22:30 horas) boxeará por su primer cinturón profesional: el Campeonato de Europa del peso ligero . La británica Sam Smith (9-2, 4 KO) será su rival. Otra veterana que promete batalla, pero Gutiérrez, con una exquisita técnica y un estilo ofensivo, no conoce la palabra rendirse.

Mientras preparaba el combate más importante de su carrera, la madrileña ha comenzado en su nuevo trabajo, de coach. Hace dos años decidió contar su historia. ” Lo hice porque tengo dos hijos y quiero que ellos y todos los jóvenes se den cuenta de que si estás sufriendo esto , que cada vez hay más casos, lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda y contarlo”, reconoce. Por ello, en los últimos meses ha comenzado a dar charlas en colegios, institutos, universidades o ayuntamientos junto con la Fundación Jero García (en la que acude con el propio Hermano Mayor, el atleta paralímpico Lorenzo lbaladejo y Luisa Fernanda Yagüe, psicóloga de la Fundación).

Su objetivo es concienciar a todos los actores de la sociedad de la necesidad de erradicar la violencia. “Muchas veces con algunos actos que parecen insignificantes puedes destrozar a una persona. Hay que formar, tanto a acosadores como a acosados ,para que no ocurra. Lo que quiero hacer con mi historia es contar lo que hice y lo que dejé de hacer por miedo y vergüenza. Si alguien me hubiese contado una experiencia como la mía, no hubiese aguantado aquello “, admite Miriam, quien siempre busca transmitir su mensaje (en su vestimenta) durante sus peleas.

