Mireya Moscoso: los subsidios ponen perezoso al panameño

La expresidenta de la República de Panamá, Mireya Moscoso, afirmó que los subsidios ponen perezosos a los panameños. Dice que no hay que sentarse en la casa a esperar que el gobierno nacional los siga manteniendo.

«Creo que los subsidios lo que hacen es poner perezoso al panameño, mientras usted recibe cinco subsidios en su casa, pienso en la beca universal… si tengo cinco hijos son cinco cheques al mes, entonces ¿quién quiere ir a trabajar? Creo que hay que ir bajando ese subsidio, no solamente la beca, sino los demás subsidios para que el panameño sienta deseo de salir a buscar trabajo y no, simplemente, quedarme en la casa porque todos los meses me están dando un sueldo sin trabajar», declaró la expresidenta de la República en entrevista con Hugo Famania para Debate Abierto.

Por estas declaraciones Moscoso estaba consciente que sería criticada. «No todo el mundo piensa igual, creo que uno puede trabajar hasta que diga ya no más, ya no puedo, no sentarme en mi casa a esperar que el gobierno siga manteniéndome», apostilló.

Apostó por ayudar al empresario. «A la industria hay que apoyarla para que ellos generen el empleo, no el gobierno. El panameño puede ir a trabajar con la empresa privada, el gobierno no puede seguir manteniendo una planilla horrorosa», precisó.

Moscoso aseguró que le han pedido y le han rogado para que se reelija como presidenta de Panamá.

«El día que uno baja las escaleras de la Presidencia, uno dice cumplí, ya me voy a mi casa. Ese día me dije que tengo que apoyar más a mi partido, apoyar a las personas que creen en nuestra doctrina, pero no pensar que yo quiero volver a ser candidata. Me lo han pedido, me han rogado que lo haga y he dicho que no», concluyó.

