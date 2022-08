Miércoles «productivo» de Maduro al 17 de agosto de 2022

Entornointeligente.com /

El miércoles, 17-08-22, pasado, el Presidente Nicolás Maduro, hizo su acostumbrado miércoles «productivo» que cada vez son menos productivos y socialistas y mas rentistas y capitalistas, de un capitalismo salvaje y dependiente, «al caballo se le van viendo las patas», dice el dicho, en donde hubo mucho de aquello de «la misma barca cruzando al rio». Prácticamente lo único «novedoso» del pasado miércoles, y más que novedoso es preocupante ya que pudiera implicar un paso atrás o el desmantelamiento definitivo de la revolución agraria del proceso revolucionario, que no nació con Chávez, en 1992, sino que es la continuidad de la lucha de la izquierda y el pueblo venezolano de los años 1960-1970, como lo es la Comisión Nacional de Tierras (CNT), y en menor grado, pero «novedoso» también, estuvo el «Ganar-Ganar» de Maduro con las ZEE; Veamos.

SIGUE PRESENTADO A PRODUCTORES PRIVADOS, QUE LOS RECICLA, COMO LOGROS DE SU GOBIERNO.

La mayoría de los productores privados que presenta el Presidente Maduro, los miércoles, algunos con muchos años de producción, antes que llegara la revolución bolivariana, en 1999; y no sé que se busca con ello, o tratar de dar la impresión que en su gobierno hay trabajo, producción, eso se llama «ganar indulgencias con escapulario ajeno»; o tal vez, se trata de hacerle apología o propaganda a los capitalistas privados y los quiera poner como ejemplo de la sociedad, en contraposición al socialismo, que es el mensaje que da a entender, si es esa la intención, al menos debería decirlo, ser más sincero; pero por primera alguien le refutó, a lo mejor sin darse cuenta, digo yo, como fue la alcaldesa del sitio en donde se hizo el miércoles «productivo», el Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, en la zona sub-urbana de su capital Turmero, quien después de presentar a sus productores dijo: «No Solamente Los Privados sino que el pueblo se organiza y da un paso al frente».

El sistema socio-económico de nuestra carta magna que por cierto todas sus garantías y principios quedan suspendidos en las ZEE, 22 artículos que integran el Titulo VI, quedan derogados o para utilizar una palabra de la jerga de la ley (Inconstitucional) anti-bloqueo, «desaplicadas», del 299 al 321, ambos inclusive; en ellos está el papel de estado en la economía, el sistema fiscal que incluye los tributos, de los cuales quedan exonerados y del presupuesto, no quedan sometidos a las metas presupuestarias, el sistema monetario, no están obligados a regirse por el bolívar ni acatar las normas del BCV, en todo caso tienen un régimen especial, tampoco están obligados a cumplir con la ley del trabajo y demás normativas laborales

El sistema socioeconómico prevé la economía popular, alternativa y social, y ordena al estado y por supuesto a toda la ciudadanía protegerla, promocionarla; la economía popular y sus sinónimos, parafraseando con la alcaldesa de Turmero «es el pueblo que se organiza y echa pal ante» en materia económica; es el modo de producir más cónsono con la comuna, es la autogestión, la producción socialista, en donde en dos generaciones se acaba con la división del trabajo porque en una empresa la tendencia debe ser a que todos son gerentes y obreros a la vez, como fue el primer experimento de cooperativa en Inglaterra, con Roberto Owen, que luego el capitalismo las infiltro, las desviaron y la ley se encargó de terminar de mocharlas y secuuestrarlas, hoy una cooperativa es tan capitalista como una empresa mercantil, hasta asalariados tiene. Pero la cooperativa que forma parte de la economía social, es la que prevalece el factor trabajo por sobre el capital.

CONTINÚA LA INDUCCION A LA EXPORTACION, POR ARRIBA DE LA SATISFACCION DEL MERCADO NACIONAL (DESARROLLO EXOGENO), EL SISTEMA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA DEPENDENCIA Y EL SUBDESARROLLO.

En comentario sobre la instigación a la exportación y no a cubrir el mercado nacional prioritariamente, lo hemos hechos, en comentarios anteriores que hemos hecho sobre los miércoles productivos, como dije en la introducción, los miércoles productivos a veces, que es casi siempre, son muy aburridos porque siempre repite lo mismo; el sistema de las exportaciones, en los países mal llamados sub-desarrollados, termino impreciso y no científico, lo acertado es denominarlos dependientes, el autor André Gunder Frank, máximo exponente de la Teoría de la Dependencia conjuntamente con los Brasileños Teotoño Dos Santos y Ruy Mauro Marini, descubrieron en sus profundas y acertadas investigaciones que el denominado sub-desarrollo, es producto de la dependencia, hoy del Imperialismo Anglosajón, único imperialismo existente hoy en la humanidad, y precisamente, ese sub-desarrollo se sustenta en las exportaciones a que obligan a los países de la periferia; ese método se denomina «Desarrollo Exógeno», desarrollo hacia afuera, porque precisamente los imperialistas anglosajones y sus perros falderos de la Unión Europea y Japón, vacían a los países de la periferia obligándolos a exportar sus materias primas y producción, desabasteciendo el mercado nacional; a eso es lo que induce Maduro, cuando instiga a los productores a exportar, para que se enriquezcan ellos mismos en lo personal, porque hasta lo exoneran de impuestos y tasas de aduana como incentivo para que exporten; no veo en donde está la ganancia para el pueblo para el país, para ellos, es obvio, «se llenan» de divisas.

Exportar es malo, porque vacía la producción del país y queda desabastecido y si no se restringe el supuesto «libre comercio», porque existe una relación de un superior frente a un débil, por lo tanto no es libre, existe una relación de dependencia, sino lo quieren creer, pregúntenle a Colombia y el TLC que firmo Uribe con los gringos que le vació el campo, hoy le corresponde a Petro, parar las exportaciones e importaciones, para proteger la economía y volver a la producción antigua de Colombia, antes del TLC; les digo que las ZEE, forman parte de los TLC, acuérdense que esos TLC, como dijo Chávez, son «ALQUITAS», todos inscritos dentro del Monroista y Anti-Bolivariano Consenso de Washington.

INSISTE EN DESPOTRICAR DEL RENTISMO PETROLERO Y CELEBRAR SU FINALIZACION, SIN DAR UN DEBATE DE FONDO EL PORQUE VENEZUELA HA DEJADO (FORZOSAMENTE) SU INDUSTRIA PETROLERA QUE OBEDECE MAS A INCOMPETENCIA, INCAPACIDAD, NEGLIGENCIA Y CORRUPCIÓN DEL CHAVISMO MADURISMO QUE POR LA GUERRA ECONÓMICA DEL IMPERIALISMO ANGLOSAJÓN. VENEZUELA NECESITA DE SU INDUSTRIA PETROLERA PARA IMPULSAR SU DESARROLLO.

Sobre, este punto hablamos ampliamente la semana pasada y queda pendiente una discusión que hay que dar, por supuesto, ese debate lo tienen que impulsar tanto la izquierda como los sectores progresistas y especialistas petroleros dolientes de la situación, porque el chavismo para nada va a dar este debate, más bien lo evade, lo distrae; ellos le «dan un mateo» y se justifican diciendo que a la industria petrolera la acabó el bloqueo gringo, pero Rafael Ramírez tiene una hipótesis, aunque da pelos y señales que concatenan con hechos de la época, se considera una hipótesis, en donde le echa la culpa al madurismo de la quiebra de la empresa y el mal llamado «fin del rentismo petrolero», de todas formas es una discusión que los venezolanos debemos dar para saber la verdad y sobre todo para que no se repita el error

EL «GANAR-GANAR» O «NEGOCIO REDONDITO» DE MADURO CON LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES (ZEE) AGRO-ALIMENTARIAS.

Otra «novedad» de Maduro, en menor proporción a la CNT, es que insiste en hacerle apología a las ZEE, como algo conveniente para el país, porque resulta que sus miércoles económicos, a veces, la mayoría, se pone cansón y repetitivo y siempre el mismo ritornelo; por eso en varias oportunidades, lo he descontinuado, porque no hay nada nuevo que decir; aplica, en lo que respecta a las críticas que le hacen sectores de izquierda y chavistas y hasta opositores, la guerra cognitiva, que vamos a ver en el siguiente segmento; ante las criticas sigue impávido, hace caso omiso, y solo se preocupa por la conducta de la ultra-derecha para jugar al bipartidismo con ella; como si nada, ni se molesta ni se inmuta, el que le hace tanto caso a las encuestas y al «que dirán» y vive más pendientes de eso, de lo electoral, que de gobernar, el mismo estilo adeco, en donde siempre, toda actuación no estaba en función del país sino en función de lo electorero; claro para que esta guerra cognitiva, de factura anglosajona tenga éxito, porque la ha tenido y ese éxito se debe fundamentalmente a la ultra-derecha, que tiene bastante poder mediático, suficiente para contrarrestar el paquetazo de Maduro, pero no lo hace porque le conviene, ella es co-participe de ese paquetazo y están, con la tutela de Washington, negociando un pacto de cohabitación con el chavismo-madurismo; tal y como lo veremos en el próximo segmento.

Antes de hablar sobre el mentado «ganar-ganar», dijo que para las ZEE, vendrán inversiones de Qatar (Una teocracia y los inversionistas de la invasión de USA-OTAN a la Libia de Kadafi), Emiratos Árabes, Arabia Saudita, (Ni hablar del terrorismo islámico-Al Qaeda y EI), Turquía, Irán, Brasil, Argentina, si nos ponemos analizar, esta pequeña lista, como lo dijo el Economista Rodrigo Cabezas, el llamado desesperado a los inversionistas que quiere y busca Maduro, que son a los Anglosajones y sus perros falderos de la Unión Europea, o sea «occidente» que los denominó los grandes ligas; porque el chavismo-madurismo es pitiyanqui ¡Sesudo la Boliburguesía es Pro-Yanqui!, le gusta la vida nocturna de Miami y New York y la «culta Europa» Londres, Paris; no es para nada ni por-China ni pro-Rusa, le toca «bailar» con Rusia y China, ante el desprecio yanqui, pero de los gringos adoptarlos en sus regazos, no vuelven ni siquiera a mirar ni a un ruso ni a un chino es pro-yanqui.

El Profesor Rodrigo Cabezas, dijo que ningún inversionista serio de los «grandes ligas», de los que ansia Maduro, vendrán por la situación en torno a la deuda externa y el riesgo país; solamente petróleo y eso si le entregan todo la industria para combatir a la Rusia de Putin, lo cual sería traición a la patria; y por la escueta lista que acabamos de nombrar, como que tiene razón. La boliburguesía, llega después de vieja y tardíamente al neoliberalismo.

Hay que reconocer también la seriedad de la Rusia de Putin y de China, cuyas relaciones con Venezuela es de gobierno a gobierno y no se meten en aventuras de segundas intenciones.

En el miércoles «productivo» pasado, Maduro explicó, sin nombrar mucho al santo (ZEE), lo que él considera que es una operación de «ganar-ganar» o de «negocio redondito», con respecto a la entrega de parte de la soberanía nacional y la suspensión de las garantías constitucionales socio-económicas, en esas zonas especiales; y dijo, palabras más, palabras menos, algo así como: Que en 100.000 Has, 200.000 Has y 300.000 Has se pueden, entregar, empresas extranjeras y estas, una parte de la producción, se la llevan para su país, otra parte la dejan en el país y de paso pagan arriendo y por ahí le entra «platica» al país.

Al respecto de la tesis de «ganar-ganar» de Maduro, con respecto a las ZEE-Agroalimentaria, antes que todo quiero aclarar un término jurídico, ya que el habló de «pago de arriendo», y aunque la transnacional o el privado venezolano, pague un canon de arrendamiento no es un contrato de arrendamiento del territorio cedido, ya que el arrendatario es un poseedor precario y el inversionista ocupante, sea extranjero o nacional, sobre la parte del terreno que ocupa, tiene un privilegio superior incluso al propietario, mientras lo ocupe no solo se le cede la posesión plena sino algo que superior a la propiedad como es la soberanía y la desaplicación de la constitución y leyes, como son los importantísimos derechos socio-económicos, en esa área, desearía el propietario legitimo, tener tantos derechos como los tiene el ocupante de una ZEE, de no pagar impuestos, de n cumplir con las leyes del trabajo, de medio ambiente, del plan de la nación.

En segundo lugar, el monto del arriendo debe ser mínimo, al igual que la parte de la cosecha que se cede al país sede, en las experiencias que existen nunca pasa del 10%, por lo general, es una cantidad mínima, a título de una dadiva o caridad, un 2%-3%, lo normal, es que se lleven el 100% de las cosechas y solo «gasten» en el país los sueldos miserables que se le pagan a los trabajadores y en este caso seria a los jornaleros-as.

La medida, es que el costo de la inversión que ellos hacen o en su país o en otros países que también adopten el sistema ZEE, sea más barata y las condiciones y ventajas competitivas sean mejores, si no, no invierten; es una miseria, lo que dejarían, en comparación a que la tierra fuese trabajada por manos nacionales o a lo que ellos mismos pagaran si tuviesen un contrato colectivo con sindicatos y respetando la LOTTT, pagaran impuestos y las leyes del medio ambiente y cumplir otras obligaciones constitucionales. Ese «ganar-ganar» de Maduro debería llamarse «perder-perder» o el «negocio redondito», es bien chimbo.

LA GUERRA COGNITIVA DE MADURO.

Ahora la boliburguesía (O burguesía «bodegonera» o «revolucionaria»), para imponer trastienda al neoliberalismo por intermedio de un paquetazo de shock, de los más extremos del FMI, que es el que están aplicando en Venezuela, utiliza las mismas táctica de manipulación mediática que aplica el imperialismo anglosajón y su aparato militar, la OTAN, en Europa y su área de influencia que incluye a Nuestramérica, que por cierto es el 11% de los habitantes de la humanidad, por eso es que sus sanciones o guerra económica no ha sido tan eficaz con la Rusia de Putin; consistente en imponer «una verdad única»; este sistema en guerra psicológica de masas de marca anglosajona, supera a la gobbeliana «mentira repetida 1.000 veces, se convierte en una verdad» de Joseph Goebbels y hace ver a este como un mero «aprendiz», en propaganda de guerra; ya que la guerra cognitiva anglosajona, es de pensamiento único, y crea un escenario paralelo al real que obliga a la gente a ver la verdad en donde está la mentira y la mentira en donde está la verdad, para explicarme mejor, pongamos el caso de Ucrania.

La OTAN en Europa y América Latina y El Caribe y el resto del mundo, en las áreas, en donde tiene influencia, eliminó los medios rusos que más cercano de la gente estaban, la televisora RT y el portal Sputnik y empezó a censurar, satanizar y criminalizar, otra versión de los hechos, sobre lo que pasaba en Ucrania que no fuese la «oficial», la de los anglosajones, expresada en los grandes consorcios mediáticos capitalistas (El «Gran Hermano»-GAFAM). Que lo de la Rusia de Putin, en Ucrania, es una invasión y no una respuesta legitima a un cerco premeditado de USA-OTAN, y es producto a que Putin es un dictador y forma parte de un imperialismo, en este sentido existe una supuesta izquierda (Presuntamente «ultra-izquierda») que es funcional a los anglosajones, que avala esta versión, tesis que no tiene ningún fundamento real y para nada es científica, según la versión cognitiva de Anglosajones-OTAN, Ucrania va ganando la guerra y los rusos están «empantanados», que les ha resultado un Vietnam, que han masacrado a la población civil y un sinfín de etcétera, que hace que mucha gente adopte esta versión y por ello viven en un escenario paralelo al real; esta táctica conlleva a imponer una sola versión de los hechos, un pensamiento único y cualquier disidencia es criminalizada; en otras palabras se crea en las mentes y en los corazones de las personas un escenario paralelo al real, impuesto.

La realidad es otra, Rusia va avanzando, respetando la población civil, sin bombardearla ni agredirla, lo contrario a lo que han hecho los anglosajones en Afganistán, Iraq, Libia, Siria, la Ex-Yugoslavia o en Nuestramérica, en Panamá el barrio «El Chorrillo», en diciembre de 1989, en donde asesinaron a 20.000 personas, Rusia, insisto por no bombardear a la población civil y respetar el derecho humanitario, es que la operación se ha retardado y se siguiera retardando y ha cumplido con todos sus objetivos, hasta ahora y va sobradamente ganando la guerra, si es que se puede llamar guerra a una campaña de desnazificación o desmilitarización de un agresor, prácticamente, en terreno propio

Este sistema de guerra psicológica de masas o de manipulación mediática a gran escala, anteriormente descrito, es la nueva guerra cognitiva anglosajona; en donde repito Goebbels queda como un pobre aprendiz, ya que competía con otras versiones de los hechos, y repetía la suya miles de veces para imponerse, los anglosajones se dejaron de pendejadas y solo quieren una sola y única versión de los hechos «la oficial»; por eso el futuro inmediato de Europa, que sería un reflejo de lo que está pasando en Ucrania, que es un laboratorio yanqui, es el fascismo, el neo-nazismo; de no imponerse tendencias verdaderamente de izquierda revolucionaria y no que sean afines a esa izquierda que tenemos aquí, que habla de que Rusia y China son imperialistas, tesis que son útiles a los anglosajones; de no surgir, repito, una izquierda revolucionaria que declare un solo enemigo principal y único, el imperialismo anglosajón y la OTAN y su ideología sistema económico, el monetarismo o neoliberalismo; será un «pan comido» para los fascistas de hoy, tal y como lo fue el comunismo soviético de la III Internacional de Lenin, en los años 1920 del siglo pasado, para los nazis de Hitler y los fascistas italianos y españoles y para el mal llamado occidente (Es nor-atlántico, nosotros el Abya Yala somos «Sur», aunque estemos en occidente).

Esa tendencia de izquierda revolucionaria, europeísta, debe surgir, preferiblemente en Francia, Alemania, Italia o España, para dar al traste con el capitalismo salvaje y único imperialista y formar otro polo de desarrollo, en un mundo multipolar, en donde tiene cabida un polo europeo, dirigido por Francia, Alemania y los mediterráneos, adversos a los Anglosajones-OTAN.

Maduro, en la imposición de su paquetazo, que hoy en día dudo mucho, si no es negociado con el propio Washington, como lo hace todo el chavismo y en especial el chavismo-madurismo, a escondidas, a la par que de desnuda el pecho gritando consignas anti-imperialistas, sin rendirle cuentas a nadie, por el bendito «cheque en blanco» que una vez le dimos a Chávez, cosa que no debe repetirse jamás y Venezuela debe quedar como prueba ante el mundo que a ningún líder se le debe dar un «cheque en blanco», Maduro por ser el continuador de Chávez, se ha continuado con esa mala costumbre; pero a todo gobernante se le debe exigir, rendición de cuentas, transparencia, toma de decisiones en asamblea o referendo. Sigo, Maduro, en la imposición de ese paquetazo neoliberal de shock, sigue la misma táctica anglosajona de la guerra cognitiva; no deja, no permite que se exprese el sector que está a la izquierda de ellos, que hoy, prácticamente, ante la traición del madurismo al ideal bolivariano revolucionario y de izquierda y socialista, es la única izquierda que existe en el país.

Pero debo denunciar aquí, que para la izquierda ser silenciada, no es suficiente que el chavismo le cierre por completo los medios públicos como VTV y la Radio Nacional, donde por lo general actuábamos, ya que se comportan ahí como si fueran los dueños privados de esos medios, siendo de la nación; sino que para ser exitoso, en la imposición del paquetazo neoliberal, como lo han sido hasta ahora, han contado con la complicidad de la derecha ultrosa, la pitiyanqui con quien están negociando en México, un pacto de cohabitación que será peor que el de punto fijo.

Esta derecha, también ha callado y por conveniencia, dada su afinidad ideológica con el paquetazo de Maduro que indiscutiblemente es de factura yanqui y por el nuevo pacto de punto fijo que se está cocinando en México, en donde prácticamente los gringos son los que están gestionando ese pacto con el madurismo, porque ya la derecha ultrosa, no tiene ninguna fuerza, las ha perdido por oportunismo y por corrupción y sobre todo por «robar solos», sin darle nada a nadie, de su gente por supuesto; su futuro político depende lo que le puedan conseguir los anglosajones y lo que le pueda dar Maduro, en ese pacto de cohabitación que se discute en México y secretamente, en cualquier lado..

Este silencio cómplice y soterrado de la derecha del G-4, con el paquetazo neoliberal de Maduro, que ha empobrecido al venezolano es una acción por omisión de la derecha de no denunciar y enfrentar, aunque sea por oportunismo político o demagogia, este «paquetazo neoliberal de Maduro» (O por lo menos debería apoyarlo publica y decididamente y haciéndose el «yo no fui») que ha empobrecido a sus bases populares, que las tiene, ahora le quedan menos y sobre todo una clase media intelectual y muy capacitada que ante la inacción de sus líderes por el empobrecimiento del susodicho paquetazo, ha optado por irse del país, hay registrado por ACNUR 6 millones de venezolanos refugiados; el chavismo madurismo alega que esa cifra esta inflada por conveniencia y recompensa, pero sin presentar ninguna prueba de ello, en cambio ACNUR, lleva un registro en donde puede determinar en donde están esos 6 millones de venezolanos, y anuncia que van para 7 millones; debo agregar que en esa clase media muy preparada y competente, que hoy nos hace falta en el país, hay mucho izquierdistas y sobre todo chavistas desencantados; gente que de haber habido una política de oposición seria y decidida al «dólar today» y a los aumentos de precios desmesurados y a la política anti-obrera de Maduro y la actitud de alabardero, de comité de aplausos, de la central madurista de trabajadores que conllevaron al «salario 0», el más bajo del continente; ojo; que es la verdadera causa del salario de semi-esclavitud, eso y no las «sanciones», esa gente se hubiese quedado en el país, porque son más las penurias que han pasado y que la mayoría, valientemente han sabido sortear, que si se hubiesen quedado en Venezuela, luchando contra el madurismo y su paquetazo.

Podemos concluir que Maduro, para imponer su paquetazo neoliberal, que es de factura yanqui, se ha valido del método de guerra psicológica y manipulación mediática anglosajón denominado «guerra cognitiva» o de pensamiento único y/o escenario paralelo a la realidad y para que la imposición haya sido exitosa, como hasta ahora lo ha sido, aparte de la represión, para lo cual se han prestado nuestras FANB, una cuenta que tienen pendiente con la historia, han contado con la complicidad de su aliado soterrado, pero eficaz de la FEDECAMARAS adeco-copeyana y la dirección política de la derecha ultrosa que por razones de coincidencia ideológica no ataca al paquetazo neoliberal de Maduro que ha empobrecido exponencialmente al 90% del país, se queda callada, es una acción por omisión; es decir que la omisión es consciente y culpable.

¿Por qué HAGO MENCION A LO DE LA GUERRA COGNITIVA AQUÍ?

Hago mención a lo de la guerra cognitiva por parte de Maduro; porque ni le hace caso a la critica que le hacen con pelos y señales de neoliberal y de traición a la revolución bolivariana, más bien la desdeña y se burla de ella y sigue con sus planes de retroceso e involución del proceso revolucionario, y mientras más retrocede mas invoca el socialismo, la revolución ideas de izquierda muy cínicamente y de una forma burlona; y lo hace porque tiene el sartén agarrado por el mango; ya que quien le reprocha la traición a la revolución bolivariana es la izquierda que apenas representa un 2%-3% del país porque el otro sector mayoritario que sería la derecha del G-4, con respecto al plan neoliberal, que es el que afecta a las grandes mayorías del país y el que ha provocado el «salario 0» y la pauperización de los trabajadores; no hace nada ni dice nada, ni siquiera por oportunismo sale a defender a los trabajadores, desempleados y a la clase media golpeada por el madurismo y su paquetazo.

Esta quietud de la derecha le da fuerzas a la boliburguesía para seguir con su plan fondomonetarista del consenso de Washington porque sabe que solo la adversa el 2%-3% del país, a quien puede censurar y acallar, como en efecto lo ha hecho, por lo tanto de hecho se está dando un «pensamiento único» en los medios que son los que generan opinión y de hecho hay una guerra cognitiva que está funcionando eficazmente, en la gente y sobre todo en el PSUV, está funcionando el escenario paralelo al real que hacer ver a un paquetazo neoliberal de shock, como una acción revolucionaria y hasta «socialista» y de paso «bolivariana» y «cristiana» y se le agrega «humanista» y de «paz». Por esto es que menciono aquí, lo de la guerra cognitiva, pero denuncio que el principal cómplice de este paquetazo de factura anglosajona-yanqui, es la ultra-derecha del G-4, que actúa en esta jugada, bajo la sombra pero eficazmente, con quien el chavismo-madurismo, está negociando un pacto de cohabitación, bajo la tutela de Washington en México o en cualquier paste del mundo.

LA CREACIÓN DE LA COMISION NACIONAL DE TIERRAS (CNT) POR MADURO DICE CLARAMENTE QUE LA LEY DE TIERRAS REVOLUCIONARIA FRACASO.

Dentro del ámbito del miércoles «productivo» de Maduro, este 17-08-22, lo más relevante y «novedoso» fue el anuncio que hizo el Presidente al ponerle la firma al decreto que crea la Comisión Nacional de Tierras (CNT), esta comisión, por lo que dijo, el presidente, es la que de ahora en adelante va a repartir las tierras, cuestión que antes correspondía al Instituto Nacional de Tierras (INTI) y formaba parte de uno de los principales puntos estratégicos, junto con la cuestión petrolera, de la revolución bolivariana, como es la soberanía alimentaria, elemento clave en la consigna estratégica de la liberación nacional, o sea, independencia, retrotrayéndonos a la época de Bolívar que conjuntamente con la republica, que se definió en Angostura, Independencia y Republica equivaldrían a Liberación Nacional y Socialismo, hoy, que se deduce del artículo 1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela-CRBV.

La creación de la CNT, que sería una comisión de dudosa eficacia para el fin que se le señala como: «un órgano consultivo y participativo para profundizar la política y regularización de la tenencia de tierra con vocación agrícola…»; en otras palabras suplanta al INTI, en la adjudicación o regularización de la tenencia de la tierra con vocación agrícola, lo que de hecho, es la eliminación del INTI que era el alma de la ley de tierras, instrumento con el cual el proceso (Hoy traicionado), pensaba hacer la revolución y sobre todo la justicia agraria que conjuntamente con la ley de hidrocarburos y la soberanía petrolera; eran los instrumentos preciados para lograr la liberación nacional y la socialización del Venezuela y ponerla como país potencia y a la vanguardia económica y social de Nuestramérica, que fueron las dos leyes dentro de un grupo de leyes, firmadas por Chávez en noviembre del 2001, aceleraron la consumación del golpe del 12 de abril, en horas de la madrugada del 2002. Por eso al eliminar al INTI, aunque sea de hecho, ya que pierde la fuerza de sus facultades y queda a merced de una comisión muy sospechosa, que ya analizaremos, elimina de hecho al INTI, implica reconocer que la ley de tierras fracasó y por lo tanto fracasó la revolución agraria bolivariana.

La eliminación del INTI, en su primordialísima función para ejecutar la revolución y la justicia agraria, como era el reparto de tierras por una comisión muy gaseosa, con un poco de gente que parece un poliedro (1.136 voceros parroquiales, 225 voceros municipales y 24 voceros estadales), y no se sabe si ese gentío es una banda paramilitarizada (El paramilitarismo a la venezolana), para combatir «a los anarquistas que quieren invadir tierras» que por lo general son campesinos pobres sin tierra que quieren sobrevivir o puede ser, dentro de la misma tónica de la paramilitarización, un «comité de aplausos» para proteger a los iraníes, turcos o qatarís que vienen a apoderarse de nuestras tierras, a cambio de miserias o puede ser también, la partidización de la entrega de tierras, un CLAP de tierras, ya que no solo incluye el reparto de tierras sino también, los insumos, las semillas, los fertilizantes y hasta la mecanización (Tractores, camiones, camionetas, etc.) y asesoramiento técnico; de ser este «cambio» de INTI por CNT, la partidización de la entrega de tierras, no se descarta el bachaqueo, que distorsiona y destruye la industria u oficio, es «el caos constructivo» que implica la pauperización de la sociedad, la barbarie; pero existe una tercera sospecha, de lo que puede ser la CNT, que sería tan mala como las tres anteriores; y es dado a que el chavismo-madurismo, ahora anda en una onda neoliberal, el fin de la CNT sea la financierización o bancarización de la entrega de tierras; me explico mejor.

Al bancarizar o financierizar la entrega de tierras, solo se dará préstamos, ya sea para comprar tierras y/o insumos o maquinarias y equipos agrícolas, a aquellos que tengan como pagarlo, es decir, gente que tenga capital o en caso que la persona tenga mucha plata se le puede dar la tierra si presenta un proyecto, independientemente que pida prestamos al banco o no, que por lo general, los ricos siempre piden prestamos, les gusta trabajar con dinero de otros, mientras el suyo lo tienen bajo el colchón; y el campesino pobre el que no tiene ni tierra ni plata, solo la fuerza de trabajo, que es el destinatario de la revolución y la justicia agraria de la revolución bolivariana quedan mirando pal cielo y agarrando el aire.

El sentido de toda reforma y/o revolución agraria, en la ley de tierras, ya mencionada, era darle tierra al campesino pobre, sin tierra o al que tuviese un mínimo de tierra pero sin recursos para ponerla a producir y con ello hacer retornar al campesino que se había ido a las grandes ciudades a conformar los cinturones de miseria; con eso la sociedad lograba dos grandes objetivos, por un lado sacaba a miles y hasta millones de personas de la pobreza, dejaban de ser un problema social y por otro lado aumentaba la capacidad alimentaria de la nación que se transformaba en mayor alimentos para las personas y su abaratamiento, por el flujo de alimentos y la competencia que influía en la mejoría de la calidad de vida de todos.

Pero con la financierización o bancarización de la entrega de tierras, insumos, maquinarias y equipos y asesoramiento técnico, o sea, la financierización o bancarización de la agricultura toda; pierde sentido el principio constitucional de «soberanía alimentaria» que es socialista o socializante, ya que busca «el pan para todos»; e inclusive, la financierización, tampoco le importa darle tierra a quien la trabaje, sino al que tiene plata y puede dar garantías suficientes para pagar un crédito bancario, a altos intereses usureros, el campesino pobre que no tiene tierras que le trabaje con «salarios 0» al inversionista privado; esta es la dinámica del capitalismo, del agro-negocio, y es falso de toda falsedad que hay armonía, hay concatenación o proporcionalidad entre los intereses del capital y los intereses de la mayoría de la sociedad (95%-99%), porque los capitalistas prefieren botar la leche o el maíz o arroz, con fines de que no bajen de precios y así ellos obtener ganancias; y mucho mas, aquí, que Maduro esta instando o instigando a la exportación, para obtener divisas, en otras palabras, se está induciendo a los agricultores a que desabastezcan el mercado o consumidor nacional, por obtener divisas, mucho más si existen incentivos para ello como la exoneración de aranceles e impuestos.

Las zonas económica exclusivas o especiales-zee; es una figura o categoría de la naturaleza de la financierización, pensando en los beneficios del y para el gran capital anglosajón y sus, hoy títeres europeos y Japón, en detrimento de las naciones pobres o dependientes y sus pueblos; pero a LOZEE, también prevé atracción del capital nacional, es decir, un rico venezolano, ya sea nuevo, que importa como haya adquirido su riqueza, o viejo, de la FEDECAMARAS puntofijista, puede ser beneficiario de un pedazo de soberanía también, o sea, titular de una zona especial; si reúne con los requisitos establecidos en la ley-

El problema con la financierización o capitalización del agro, es que repite las injusticias de hace 100 años o más; si el chavismo en general, en los 90 hubiese dicho que venía a reforzar el capitalismo o a implementar una ley del consenso de Washington como la LOZEE, nadie lo hubiese seguido, la gente no estaba harto solamente de AD-Copei, sino del capitalismo también: El capitalismo en el campo implica lo que ha venido haciendo Mendoza desde hace años, que el chavismo tanto ha criticado, aunque ahora sin decirlo, o manteniendo a discrepancia con Mendoza, lo hace, una discrepancia para mantener las apariencias; como es que llegan a un sitio y compran una cosecha a precio vil, a un grupo de campesinos y después van al mercado y la venden 10 o 20 veces del precio de compra; o pueden también subsidiar a los campesinos, en insumos y hasta en maquinarias, pero le compran las cosechas a precio pre-establecido en el contrato de dotación o préstamo; y así se van haciendo súper-millonarios a cuenta del sudor ajeno y el campesino nunca sale de la pobreza o en el mejor de los casos sobrevive.

Ya para concluir este punto, que seguiremos tratando, porque hay muchas dudas y todavía el decreto que crea la CNT, no ha sido publicado, le haremos seguimiento a este caso, y en lo que se publique en gaceta oficial el decreto de la CNT, le haremos un análisis político-jurídico, porque eso de «teoría pura del derecho», o que el derecho es neutro, es pura paja; las leyes las hacen un órgano eminentemente político y hasta politiquero como el parlamento y toda ley lleva un sello de clase, jala o hacia la izquierda o hacia la derecha.

Concluyendo diciendo y repitiendo que le haremos seguimiento a este caso de la creación y su aplicación, de la CNT, que como dijimos, tiene tres hipótesis, una la de la militarización que tiene dos vertientes, la segunda, la partidización en la entrega de tierras; un CLAP de tierras, insumos, maquinarias y equipos y asesoramiento técnico, con el peligro del bachaquerismo que la partidización trae; y la tercera, la hipótesis de la financierización, la bancarización; cual de las tres será o ¿tendrá de las tres juntas?, estaremos pendientes haciendo seguimiento al asunto.

LINK ORIGINAL: Aporrea

