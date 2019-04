Miércoles 'cenizo' en Canarias: la Semana Santa se agria desde mañana

Entornointeligente.com / Canarias tendrá este miércoles cielos poco nubosos aumentando a nubosos, con probabilidad de lluvias débiles en el norte y este de las islas de mayor relieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas seguirán una jornada más con pocos cambios en las costas y en descenso en el interior, mientras que el viento soplará de flojo a moderado, girando de noroeste durante la madrugada a norte por la tarde. Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del oeste o noroeste de fuerza 3 o 4 -escala Beaufort-, localmente 5 en el norte y sur, rolando al final a noroeste o norte 3 o 4 localmente 5 en el oeste y este. Marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el norte, y al final del día en el oeste y este. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros. En la costa sureste, variable 2 a 4 y marejadilla. El Hierro tendrá componente noroeste de fuerza 2 o 3, arreciando a 4, localmente 5 en el noroeste. Marejadilla aumentando a marejada. mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. En la costa sureste, variable 2 a 4 y marejadilla. En Tenerife y La Gomera se espera variable 2 a 4, arreciando a oeste o noroeste 3 o 4, localmente 5 avanzada la tarde en la isla gomera y nordeste tinerfeño. Marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada avanzada la tarde en el oeste gomero. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. En la costa este de Tenerife, variable 2 a 4 y rizada o marejadilla. Las aguas costeras de Gran Canaria esperan componente este o variable 1 a 3, rolando a oeste o noroeste y arreciando avanzada la tarde a noroeste o norte 3 o 4, localmente 5 en los extremos oeste y este durante la madrugada, amainando al final a peste o variable 2 o 3. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. En Lanzarote y Fuerteventura habrá vientos del noreste o variable 2 a 4, rolando a noroeste 3 o 4, temporalmente oeste al final del día. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste hasta 2 metros. La predicción de la Aemet para este miércoles, por islas, es la siguiente: LANZAROTE Predominio de cielos poco nubosos al inicio tendiendo a intervalos nubosos a partir de mediodía. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el interior. Viento del noroeste flojo a moderado. Predominio de las brisas en la costa este en horas centrales. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife: 14-23 FUERTEVENTURA Predominio de cielos poco nubosos, alternando con intervalos nubosos durante la madrugada y tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el interior. Viento del noroeste flojo a moderado. Predominio de las brisas en la costa este en horas centrales. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario: 17-22 GRAN CANARIA Poco nuboso aumentando a nuboso a partir del mediodía cuando hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en el interior. Viento variable flojo con predominio de las brisas en horas centrales, que girará por la tarde a norte flojo a moderado, más intenso en costas este y oeste. En cumbres, viento del suroeste moderado, disminuyendo por la tarde a noroeste flojo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria: 17-23 TENERIFE En cumbres centrales, poco nuboso a despejado. En el resto, poco nuboso aumentando a nuboso a partir de media mañana cuando habrá lluvias débiles en el norte, pudiendo ser localmente moderadas en medianías. Por la tarde las lluvias también serán probables en el este. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en el interior. Viento del noroeste flojo a moderado durante la madrugada, más intenso en costa oeste, predominando las brisas en horas centrales y girando por la tarde a norte flojo a moderado. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte a primeras horas, a lo largo del día girará a oeste y disminuirá en intensidad. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife: 17-22 LA GOMERA Poco nuboso aumentando a nuboso a partir de media mañana cuando hay probabilidad de lluvias débiles en el norte. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en el interior. Viento del noroeste flojo a moderado más intenso en costa suroeste, predominando las brisas en horas centrales en costas norte y sur. Girando por la tarde a norte, más intenso en costas este y oeste. En cumbres, viento del suroeste moderado, disminuyendo por la tarde a noroeste flojo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de La Gomera: 17-22 LA PALMA Nuboso a cubierto con probabilidad de lluvias débiles en el norte oeste al inicio, que pueden ser localmente moderadas en medianías. Por la tarde las lluvias débiles serán probables en el este. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en el interior. Viento del oeste flojo a moderado, más intenso en costas norte y sur, girando por la mañana a componente norte moderado. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de La Palma: 17-21 EL HIERRO Poco nuboso aumentando a nuboso durante la mañana cuando hay probabilidad de lluvias débiles en el norte. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en el interior. Viento flojo a moderado, del noroeste durante la madrugada y girando a norte por la tarde. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde: 10-17

