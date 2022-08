Miranda Cosgrove reaccionó a las declaraciones de McCurdy

Entornointeligente.com /

Después de que Jennette McCurdy, habló en su libro I’m Glad My Mom Died, sobre los abusos que, presuntamente sufrió por parte del denominado El Creador y, del silencio que habría intentado comprar la cadena de televisión Nickelodeon, su compañera Miranda Cosgrove se manifestó también sobre esta controversia.

«Cuando eres joven vives encerrada en tu propia mente y, no puedes imaginar que, las personas de tu alrededor están pasando por problemas mucho mayores. No esperas ese tipo de cosas, de la persona que está haciendo reír a todos en la habitación», expresó Cosgrove para The New York Times.

Después del lanzamiento de la temporada de iCarly, para la plataforma de streaming Paramount Plus, Miranda Cosgrove tendió su mano a McCurdy: «Si alguna vez quisiera volver, la puerta siempre estaría abierta para ella. Pero creo que, está con otras cosas geniales que quiere hacer», señaló la también cantante.

Asimismo, Jennette también ha querido hablar sobre la intérprete de Kissin’ U, de esta forma, señaló que, aunque sus vidas ahora han tomando caminos diferentes «siempre ocupará un lugar especial en mi corazón».

«Me ayudó a crecer como persona y a sanar, espero que yo haya hecho lo mismo por ella. La quiero mucho», agregó la ex actriz estadounidense.

