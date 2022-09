Miralem Pjanic sale del FC Barcelona y pone rumbo a Emiratos Árabes (+Tweets)

Entornointeligente.com /

El centrocampista bosnio, Miralem Pjanic, ha salido del FC Barcelona este miércoles para emprender rumbo a Emiratos Árabes Unidos.

El jugador de 32 años de edad, no tuvo el protagonismo que esperaba en el equipo blaugrana y ahora ha logrado estampar su firma con un equipo de la primera división de Emiratos Árabes.

Se trata del Sharjah FC que actualmente se encuentra en la segunda casilla de la competición local.

Official, confirmed. Miralem Pjanić leaves Barcelona and joins Sharjah FC on permanent deal, contract valid until June 2024 with option until June 2025. 🚨🇦🇪 #FCB

Deal signed after agreement reached last Monday. pic.twitter.com/5vq5Tsoeka

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2022

Pjanic centra su prioridad en los minutos jugados y se marcha del Barcelona en búsqueda de mantenerse activo en las canchas de fútbol, pero todo pinta que con este movimiento su carrera podría estar por terminarse.

Miralem llegó al Barça procedente de la Juventus de Turín, en un trueque por el brasileño Arthur Melo. No tuvo un agradable paso por el equipo español por la ausencia de participaciones continuas.

Ahora será jugador del Sharjah FC hasta el 2024 con opción hasta junio del 2025, ya el acuerdo fue firmado y todo está cerrado para que Pjanic empiece a jugar en la liga árabe.

[ÚLTIMA HORA]

Acuerdo para la desvinculación del contrato de Pjanić con el FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 7, 2022

El Nacional

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com