Mira los Tik Toks de Will Smith en Ecuador

El famoso actor norteamericano Will Smith se encuentra actualmente en el Ecuador grabando un documental en la ruta Alausí – Nariz del Diablo para National Geographic. Durante su estadía, Smith ha compartido en sus redes detalles peculiares ecuatorianos, al resto del mundo.

@willsmith This toilet’s the shit

♬ original sound ※ Will Smith «Acabo de ir al baño en Ecuador. Vamos a ir al Amazonas. Vamos a la selva del Amazonas en Ecuador. Acabo de ir al baño y se los quiero compartir con todos ustedes. Que bonito. Me gusta Ecuador.» Dice Smith en uno de sus últimos tik toks en su cuenta personal.

@willsmith I’m a genie in a bottle baby #Ecuador

♬ sonido original ※ pepito_nb @willsmith Why are these animals following me everywhere??

♬ Blow the Whistle ※ Too $hort

LINK ORIGINAL: La Republica

