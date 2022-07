Mira el escalofriante pelotazo en plena cabeza que recibió béisbolista en Estados Unidos

Entornointeligente.com /

Una escalofriante y espeluznante postal se robó las miradas en el béisbol de Estados Unidos. Ocurrió en el duelo entre Miami Marlins y Cicinnati Reds.

El lanzador Daniel Castaño de Miami protagonizó una escena terrible: El pelotero de los Reds, Donovan Solano, conectó la pelota y la golpeó a 133 kilómetros por hora, impactando directo en el sector izquierdo de la cabeza de Castaño.

El jugador de los Marlins se fue al suelo y se activaron las alarmas. Rápidamente llegó personal médico a atender a Castaño, que demoró más de un minuto en reponerse.

Tras el partido, dijo: » No estoy seguro de qué sucedió. Me doblé por un segundo. Quedé un poco inconsciente. Cuando desperté, pregunté ‘¿qué sucedió?’. Estoy mucho mejor ahora. Me siento un poco cansado, pero estaré bien».

Después el club señaló que Castaño terminó con un leve estado de conmoción y un hematoma en el sector.

