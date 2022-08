Mirá el golazo de Rodrigo Zalazar para estrenar redes en Bundesliga de la mano del Schalke 04

Entornointeligente.com /

Rodrigo Zalazar se estrenó en las redes de la Bundesliga durante la segunda fecha del torneo de Primera División alemana. El mediocampista uruguayo de 23 años fue el responsable de abrir el marcador del Schalke 04.

Pese a que el duelo de este sábado finalizó en empate (2-2) el futbolista charrúa encontró el espacio en el minuto 28 y disparó desde fuera del área para festejar el primer gol del encuentro sobre Borussia Mönchengladbach.

📽️ Highlights from @s04_en vs. @borussia_en as a four-goal thriller was decided by an injury-time penalty in Schalke’s first home game back! #MD2 | #Bundesliga pic.twitter.com/DAnuRXGA6X

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 13, 2022 Cabe recordar que el uruguayo, que sueña con vestir la camiseta de la selección mayor de Uruguay , fue clave en el ascenso del Schalke 04 a la Primera División tras su rendimiento en el torneo de ascenso y por marcar el gol del duelo definitorio para retornar a la categoría .

Al momento la liga es liderada por el Borussia Dortmund, único equipo que suma puntaje ideal de seis unidades.

