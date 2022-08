Miopía en niños ha aumentado tras al encierro en pandemia

Entornointeligente.com /

En los últimos dos años, debido a la presencia permanente del Covid-19 en todo el mundo, se llevaron a cabo extensas cuarentenas que obligaron a la población a mantenerse en sus hogares por largos períodos de tiempo.

Indirectamente, esto generó y seguirá generando diversas consecuencias en la salud de las personas que poco a poco se están haciendo más visibles.

Dentro de estos efectos se encuentra el crecimiento explosivo de los problemas visuales, especialmente la miopía, en niños y niñas. Se estima que, a nivel mundial, el aumento de casos de miopía en menores de 18 años está cercano al 40% desde el 2020 a la fecha, según un estudio publicado en la revista The Lancet.

Galia Gutiérrez, oftalmóloga de Clínica Las Condes, afirmó que «l os niños están usando más lentes, no solo por las pantallas sino por el encierro. Han tenido poca actividad al aire libre, lo que ha hecho que aumenten los problemas de visio-refracción, especialmente las miopías. Los niños que ya eran miopes, progresaron, y los que no, empezaron a usar lentes».

Con el mayor acceso a la tecnología y el uso cada vez más común que le dan los menores de edad a los dispositivos, se ha asociado permanentemente el uso de pantallas con problemas visuales como la miopía, algo que no es del todo cierto.

«Las pantallas son irritativas, hace que a las personas les lloren los ojos y que pestañeen con menos frecuencia. Estos problemas son más fáciles de manejar porque no tienen consecuencias permanentes en el ojo, salvo los ojos rojos o el lagrimeo», explicó la especialista.

De todos modos, Gutiérrez remarcó que existe un margen de daño por uso de pantallas en los ojos de las personas, especialmente de niños, que pueden derivar en miopía, afirmando que «mucho trabajo cerca de la pantalla acelera el crecimiento axial del ojo y eso hace que las personas se vuelvan más miopes».

La importancia de detectar a tiempo problemas de visión en niños La visión de las personas se desarrolla hasta los 10 años. Hasta ese momento, los problemas oftalmológicos que se puedan presentar se pueden paliar o incluso solucionar completamente. Posterior a eso, es muy complejo poder reparar del todo la visión.

En ese sentido, la profesional comentó que «en ese período, lo que debemos pesquisar es que no haya ningún defecto que altere la visión. Los principales defectos son de visio-refracción, problemas de lentes. Un problema de lente no corregido puede derivar en que un niño de 10 años llegue y ya no podamos corregir su vista, ya que no desarrolló todo su potencial visual, quedó limitado».

De este modo, la recomendación de la experta fue dirigida a la importancia de llevar a los niños y niñas a su «control sano» de los cuatros años. Sin embargo, m ás allá de las condiciones propiciadas por la pandemia y la revisión de los 4 años, hay algunos antecedentes importantes que pueden demostrar que un niño estará más propenso a sufrir ciertos padecimientos a la vista.

Sobre ello, la especialista indicó que «niños con antecedentes familiares o predisposición a una patología visual, se revisan antes de los 4 años. Por ejemplo, quienes nacieron prematuros son más propensos a padecer miopías o estrabismos. A los niños con Síndrome de Down se les chequea tempranamente ya que pueden tener cataratas congénitas. Si los papás tienen defectos visuales muy altos, patologías visuales congénitas como cataratas o glaucomas, también deben revisarse rápido».

En el caso de los niños sanos o sin predisposición evidente a desarrollar problemas visuales, no es necesario mantener chequeos periódicos después de los cuatros años.

